Rinnovo del contratto dei regionali ' Un diritto negato da troppi anni'

Icardi-Inter : Maurito sarà il più pagato della A. Dopo Pasqua il Rinnovo con clausola di 180 mln : Icardi-Inter: Maurito sarà il più pagato della A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln Il club nerazzuro non vuole prolungare ancora la trattativa per non correre rischi nel mercato estivo Continua a leggere

Icardi-Inter : Maurito sarà il più pagato della Serie A. Dopo Pasqua il Rinnovo con clausola di 180 mln : Il club nerazzuro non vuole prolungare ancora la trattativa per non correre rischi nel mercato estivo

A Palazzo Grazioli il vertice del centrodestra sul Rinnovo dei presidenti di Camera e Senato : È iniziato a Palazzo Grazioli il vertice tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia sul rinnovo delle presidenze del Parlamento per la futura formazione del governo. Seduti attorno allo stesso tavolo ci sono Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini, Matteo Salvini e il suo numero due, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Poco prima Berlusconi ha riunito l...

Milan - Gattuso : Rinnovo pronto. La firma prima della sfida contro la Juve : «Ha un talento straordinario e il momento per rinnovare arriverà presto, non questa settimana però perché sarò in giro per il mondo», la parte dell'ultimo weekend. E per passare alle cose formali, si ...

Napoli - Sarri/ “Per il Rinnovo del contratto valuterò bene - sulla sfida con la Juventus…” : Napoli, parla Sarri: “Per il rinnovo del contratto valuterò bene, sulla sfida con la Juventus…”. Le nuove dichiarazioni del tecnico dei partenopei a margine del trofeo Maestrelli(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:52:00 GMT)

F1 - Lewis Hamilton : “Il Rinnovo del contratto non è la priorità ma sto bene dove sono” : Lewis Hamilton, a meno di una settimana del Mondiale 2018 di F1 a Melbourne (Australia), continua a portare avanti la propria trattativa con Mercedes per il suo rinnovo. Manca ancora l’ufficialità ma si è ormai in dirittura d’arrivo. “Abbiamo già iniziato a parlarne, ma non è la mia priorità in questo momento”, ha detto il campione del mondo in carica, come riporta Marca. “Io non rinnovo, quando gli altri lo ...

Giacomo Agostini : «Tra il Rinnovo di Rossi e il ricordo del Sic» : Valentino Rossi ha rinnovato il suo contratto con la Yamaha e correrà fino al 2020, ossia resterà in sella alla sua moto fino a 41 anni suonati. La notizia, nell’aria da una decina di giorni, fa discutere ma di certo non stupisce: chi ha fatto questo mestiere ad alti livelli, come l’ex campionissimo Giacomo Agostini, sa bene quanto sia difficile lasciare le gare. «Lo capisco, io quando mi ritirai piansi per tre giorni di seguito», ci confessa ...

La voce della Politica Rinnovo Rsa FCA Pratola Serra - AV - - Ugl : "Straordinario risultato" : "Grandissima affermazione dell'UGL Metalmeccanici alle elezioni per il Rinnovo della rappresentanza sindacale che si attesta straordinariamente con il 25% dei consensi: non poteva andare meglio di ...

Marc Marquez - la battuta su Valentino Rossi : 'Felice del Rinnovo - corriamo contro una leggenda'. C'è da credergli? : Alla vigilia dell'inizio della stagione di MotoGp e subito dopo il rinnovo di Valentino Rossi con la Yamaha , parla Marc Marquez , campione del mondo in carica e arcinemico del Dottore. 'Sono felice di ricominciare la stagione, siamo pronti per ripartire. Lo facciamo con il piede giusto. La decisione del rinnovo con la Honda? Non è stato ...

Rinnovo del contratto del pubblico impiego : il 14 marzo - il congresso Video : Il ruolo centrale riconquistato dalla contrattazione a to della firma del nuovo C.C.N.L. del pubblico impiego per il triennio 2016 2018 e l'impegno del sindacato nel presidio dei luoghi di lavoro, l'intensificazione del dialogo con gli iscritti e con la dirigenza per migliorare i servizi a beneficio della collettivita': questi gli argomenti al centro dei due congressi, provinciale e regionale, che la Uil Pubblica Amministrazione celebrera' ...

Rinnovo del contratto del pubblico impiego : il 14 marzo - il congresso : Il ruolo centrale riconquistato dalla contrattazione a seguito della firma del nuovo C.C.N.L. del pubblico impiego per il triennio 2016 2018 e l'impegno del sindacato nel presidio dei luoghi di lavoro, l'intensificazione del dialogo con gli iscritti e con la dirigenza per migliorare i servizi a beneficio della collettività: questi gli argomenti al centro dei due congressi, provinciale e regionale, che la Uil Pubblica Amministrazione celebrerà ...

Referendum Rai - "Si" del 58% dei lavoratori ad approvazione Rinnovo contratto : Un vuoto contrattuale che si protraeva da quasi 5 anni. Ora, con il 58% dei voti favorevoli i lavoratori della Rai hanno detto "SI" all'ipotesi di rinnovo del contratto sottoscritta il 28 febbraio ...

Referendum Rai - Si del 58% dei lavoratori ad approvazione Rinnovo contratto : Teleborsa, - Un vuoto contrattuale che si protraeva da quasi 5 anni. Ora, con il 58% dei voti favorevoli i lavoratori della Rai hanno detto "SI" all'ipotesi di rinnovo del contratto sottoscritta il 28 ...

Snaitech - possibile cessione quote maggioranza. Intanto i sindacati lavorano sul Rinnovo del contratto nazionale : Teleborsa, - Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile passaggio di proprietà della maggioranza azionaria di Snaitech. La società recentemente è riuscita ad uscire da una annosa e ...