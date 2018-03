Riforme e sviluppo oltre i vincoli del Pil | ricordando “L’allegoria del buon governo”

huffingtonpost

: RT @fondpirelli: Cultura d’#impresa: l'esempio dell'opera “L’allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo #Governo” per aiutare a rifletter… - antoniocalabro : RT @fondpirelli: Cultura d’#impresa: l'esempio dell'opera “L’allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo #Governo” per aiutare a rifletter… - fondpirelli : Cultura d’#impresa: l'esempio dell'opera “L’allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo #Governo” per aiutare a ri… - CampedelliPaolo : Per effetto delle riforme pensionistiche e dell'evoluzione del mondo del lavoro, i giovani godranno di trattamenti… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Per riflettere criticamente sull'economia contemporanea, superare idel Pil (il prodotto interno lordo) e ragionare su benessere e felicità e cioè sulla qualità della vita, si può utilmente partire da un'opera d'arte del Trecento italiano, "L'allegoria e gli effetti delo e del Cattivo Governo", dipinta da Ambrogio Lorenzetti fra il 1338 e il 1339, sulle pareti della "Sala dei Nove" o "della Pace" del Palazzo Pubblico di Siena.Il Cattivo Governo, nella raffigurazione, determina disordine, miseria, rovine. IlGoverno anima commerci prosperi, campagne ben coltivate, botteghe artigiane operose ed è accompagnato da cortei in allegria, feste, manifestazioni evidenti di felicità. Siena, città Stato ricca e potente, ne era forte e fiera.Ecco il punto: considerare l'economia non come "scienza triste" (secondo la definizione ...