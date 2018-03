Ricerca | il rapporto | entro 10 anni vaccino anti-Alzheimer

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) Un nuovocommissionato da’s Research Uk mostra che i farmaci per arrestare, rallentare o invertire la malattia neurodegenerativa potrebbero essere disponibili in meno di tre, mentre lo screening e unad hoc per gli over 50 dovrebbero arrivareun decennio. A un costo, nel caso del, che potrebbe superare i 10 mld di euro. Secondo gli esperti, inoltre, “la platea dei possibili pazienti potrebbe essere talmente enorme che occorre fin da subito assicurare la disponibilità di fondi per il Nhs“. L’associazione ha commissionato ad un team della London School of Economics di realizzare un modello dell’impatto economico di 5 ipotetici trattamenti. Attualmente sono 12 i farmaci allo studio contro la malatia nella pipeline di ‘Big Pharma’. Altra strada percorsa dagli scienziati per contrastare ...