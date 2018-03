Ricerca | “è investire sul futuro” | consegnati Grant 2018 della Fondazione Veronesi

meteoweb.eu

: Investire in #ricerca non è un lusso e tantomeno uno spreco, ma è una delle condizioni per uscire dalla crisi e pe… - lauraboldrini : Investire in #ricerca non è un lusso e tantomeno uno spreco, ma è una delle condizioni per uscire dalla crisi e pe… - CarmeloMontana2 : RT @lauraboldrini: Investire in #ricerca non è un lusso e tantomeno uno spreco, ma è una delle condizioni per uscire dalla crisi e per ren… - GIANNNPAN : RT @lauraboldrini: Investire in #ricerca non è un lusso e tantomeno uno spreco, ma è una delle condizioni per uscire dalla crisi e per ren… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Per Laura Boldrini, che ha scelto come ultima uscita pubblica da presidenteCamera la cerimonia milanese di consegna deiUmberto, “inè il modo di uscire dalla crisi“. E “la competizione internazionale non è su chi tiene più basso il costo del lavoro ma su chi investe di più e meglio nellascientifica e nell’innovazione“. Per il presidenteRegione Lombardia, Roberto Maroni, “i complimenti” e le esortazioni agli scienziati “ad andare avanti” non bastano, “servono fondi veri e impegno concreto“. Per il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, “i giovani sono il futuro” e su di loro bisogna accendere i riflettori. Più voci, un solo messaggio: non c’è progresso senza, è questo “l’investimento per il futuro“. La ...