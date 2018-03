Renzi | la proposta tocca ai vincitori | se sono in grado di farla

Parlamento : Renzi - proposta tocca a M5S e centrodestra - saranno in grado? : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “tocca a loro fare proposte per le cariche istituzionali, tocca a loro fare il Governo, tocca a loro dare risposte agli italiani. Adesso devono solo dimostrare di essere in grado. Lo saranno?”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews riferendosi a centrodestra e 5 Stelle. “Hanno vinto loro, tocca a loro: il Movimento Cinque Stelle è risultato il primo partito. Il centrodestra è risultata la prima ...

Roma - capitolo rinnovi : proposta senza clausola per Alisson - ottimismo per FloRenzi : Niente clausola per Alisson. La Roma, alla fine del campionato, farà una proposta di rinnovo contrattuale al portiere, ma non ha nessuna intenzione di aggiungere una clausola che renderebbe scalabile ...

Luigi Di Maio. proposta indecente : 'Ecco il mio programma in dieci punti. Va bene ogni governo ma non con Matteo Renzi' : Un programma di dieci punti da proporre agli altri partiti. E' questa l'idea sul tavolo di Luigi Di Maio in vista del confronto con le altre forze politiche alla ricerca di una maggioranza. Un'...

Reddito di cittadinanza - Renzi : “Pagati per stare a casa a far nulla”. La Voce : “È falso - nella proposta del M5s diversi obblighi” : Lo aveva detto con convinzione, Matteo Renzi: “Il lavoro è l’argomento fondamentale italiano e invece purtroppo si continua a discutere del Reddito di cittadinanza, che vuol dire dare i soldi alla gente perché non lavori”. E poi aveva insistito, spiegando che c’è già il Reddito di inclusione, “quello strumento che serve a chi in un determinato momento è senza lavoro, per dire io ti do una mano, ma te ti metti a seguire ...

Elezioni 2018 : Renzi - nostra proposta in 100 piccoli passi in avanti : Il programma elettorale del PD in 60 pagine è stato presentato da Matteo Renzi all'Opificio Golinelli di Bologna alla presenza di 200 ospiti. Tra le proposte il salario minimo universale

Elezioni - Renzi : 'Nostra proposta in 100 passi in avanti' : Un programma per "nerd" da una sessantina di pagine. Una versione sintetica da 15 pagine e "una proposta fatta di 100 piccoli passi in avanti, piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo ...

Renzi presenta il programma dem a Bologna. 'Nostra proposta fatta di 100 passi in avanti. 10 miliardi per le famiglie con figli' : Facciamo proposte concrete misurabili su quello che possiamo fare perchè buona politica vuol dire non prendere in giro gli elettori". Nannicini prosegue: "C'è chi fa programmi per pochi, promettendo ...

Renzi presenta il programma del Pd a Bologna. "Nostra proposta fatta di 100 passi in avanti. 10 miliardi per le famiglie con figli" : Un programma per "nerd" da una sessantina di pagine. Una versione sintetica da 15 pagine e "una proposta fatta di 100 piccoli passi in avanti, piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo facciamo partendo da 100 cose che abbiamo fatto". Così Matteo Renzi ha illustrato come sarà strutturato il programma del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni. A illustrare i contenuti, all'interno dell'Opificio Golinelli di ...

Elezioni - Burioni : "Non mi candido - grazie a Renzi per la proposta" : Roberto Burioni, il medico virologo del San Raffaele che ha prestato il volto alla campagna pro-vaccini...

Renzi contro la flat tax : “Ingiusta ed è una proposta senza coperture” : Renzi contro la flat tax: “Ingiusta ed è una proposta senza coperture” Renzi contro la flat tax: “Ingiusta ed è una proposta senza coperture” Continua a leggere L'articolo Renzi contro la flat tax: “Ingiusta ed è una proposta senza coperture” sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni : Renzi - proposta a Padoan di candidarsi a Siena : "Ho proposto al ministro Padoan di candidarsi in Toscana, di candidarsi nel collegio di Siena, perchè il Pd deve essere una squadra forte e autorevole ma anche perchè con Pier Carlo abbiamo affrontato ...

Padoan candidato nel collegio di Siena. La proposta di Renzi per rivendicare il salvataggio delle banche nella città simbolo : "Ho proposto al ministro Pier Carlo Padoan di candidarsi in Toscana, nel collegio di Siena". Lo ha detto Matteo Renzi, segretario del Partito democratico, a Controradio. "Il Pd deve mostrarsi una squadra forte, autorevole, credibile" e il ministro Padoan "è stato un punto di riferimento in questi anni. Con lui abbiamo affrontato la questione delle grandi crisi bancarie in una dimensione molto innovativa" e abbiamo salvato "non le banche, ...

Michele Santoro/ Il conduttore di "M" : "Renzi vuole abolire il canone Rai? Proposta allucinante" : Michele Santoro: il giornalista torna giovedì su Rai Tre con M, un programma in cui parlerà di politica attraverso l'attualità della cronaca. Intanto dice la sua sui vari protagonisti e...(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Elezioni - Renzi : “Abolire tasse universitarie? È una proposta scritta da Grasso ma pensata per Di Maio” : “La proposta di Grasso di abolire le tasse universitarie? Non sono d’accordo, perché è un favore ai ricchi e ai fuoricorso. E’ una norma scritta da Grasso, ma pensata per Di Maio“. Così a Otto e Mezzo (La7) interviene il segretario del Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il Pd ha una bella squadra, metterà dei candidati di grande qualità. Vogliamo misurare la squadra che abbiamo messo in campo con quella degli ...