Regno Unito | vendite boom a febbraio

Il Regno Unito chiederà agli altri paesi europei di espellere le spie russe dal loro territorio - dice il Guardian : Il governo britannico guidato dalla prima ministra Theresa May chiederà agli altri leader europei di espellere gli agenti d’intelligence russi dai loro paesi, ha scritto il Guardian. L’obiettivo è quello di smantellare la rete di spie russe in Europa, che The post Il Regno Unito chiederà agli altri paesi europei di espellere le spie russe dal loro territorio, dice il Guardian appeared first on Il Post.

Regno Unito : inflazione in calo. BoE verso possibile rialzo dei tassi solo a maggio - analisti - : Il rallentamento dell'inflazione in Gran Bretagna per il mese di febbraio, scesa al 2,7% su base annua e sotto le attese degli analisti che avevano previsto un rallentamento più contenuto a 2,8%, ha ...

Regno Unito - budget statale in deficit a febbraio : Teleborsa, - Peggiora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna a febbraio. Il fabbisogno si è attestato infatti a 1,3 miliardi di sterline e si confronta con un surplus di 10,1 miliardi a ...

Regno Unito - il tasso di disoccupazione aggiorna minimi storici dal 1975 : Teleborsa, - Nel mese di febbraio il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è salito di 9.200 unità contro il calo di 1.600 unità del mese di gennaio ,...

Regno Unito : scandalo Facebook - sospeso direttore generale di Cambridge Analytica : Washington, 20 mar 21:02 - , Agenzia Nova, - Cambridge Analytica " la società anglo-americana di raccolta dati e consulenza politica finita nello scandalo Facebook - ha sospeso con effetto immediato il direttore generale, Alexander Nix, e sta avviando un'indagine indipendente per determinare se l'azienda abbia effettuato ...

Immobiliare - prezzi delle case in Regno Unito in crescita sotto attese : Teleborsa, - Il mercato Immobiliare del Regno Unito segna il passo , segnando una crescita dei prezzi più contenuta rispetto al mese precedente ed alle previsioni. Secondo il rapporto mensile dell'...

Regno Unito - prezzi alla produzione giù a febbraio : Teleborsa, - Decelera la crescita dei prezzi alla produzione nel mese di febbraio , risultando inferiore alle aspettative. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica , ONS, , l'indice dei prezzi alla ...

Regno Unito - battuta d'arresto per l'inflazione a febbraio : Teleborsa, - Frena più delle attese l'inflazione nel Regno Unito . Secondo l'Office for National Statistics , ONS, , nel mese di febbraio l'inflazione rallenta al 2,7% tendenziale dal 3% del mese ...

Facebook nella bufera : si dimette il capo della sicurezza. Perquisizioni nel Regno Unito : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Si è dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento...

Accordo Brexit - Ue e Regno Unito trovano intesa. Resta il nodo Irlanda | : Malgrado i progressi nei negoziati Restano "due punti di divergenza di primaria importanza": su governance dell'Accordo di ritiro e modalità per evitare il ritiro della frontiera tra Irlanda e Irlanda ...

