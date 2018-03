Regione Puglia | sospetto voto di scambio | si dimette l' assessore Mazzarano Pd

Protesta disabili dinanzi Regione Puglia : ANSA, - BARI, 15 MAR - Oltre un centinaio tra disabili, ammalati di Sla, loro familiari e membri di associazioni di volontariato che si occupano dell'assistenza completa dei malati gravi, hanno ...

Bari -Siglato l'accordo tra Regione Puglia - Comieco e Ager per incrementare la raccolta differenziata di carta e cartone : ... che permetteranno alla Puglia di essere più autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e di imboccare finalmente la strada, concreta, dell'economia circolare. Per questo bisogna aumentare sin da ...

Elezioni - cambio alla Regione Puglia : subentra Maurodinoia - a processo per corruzione : La vittoria del Movimento 5 Stelle alle Elezioni politiche 2018 in Puglia lascia quasi del tutto inalterata la composizione dell'assemblea legislativa pugliese. Tra i 10 consiglieri regionali ...

Elezioni - dal cappotto M5s in Puglia e Sicilia al 40% Lega nel Lombardo-Veneto : come cambia l’Italia - Regione per Regione : Il Movimento 5 stelle trionfa al Sud, Matteo Salvini (trascinando il centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia dal basso verso l’alto”. E così, mentre ancora è in corso l’assegnazione definitiva dei seggi, questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia (24 collegi a 0), Campania, Sicilia (28 collegi a 0), Sardegna e Calabria; il centrodestra a ...

Elezioni - spot di CasaPound a Sacrario Redipuglia. La Regione protesta - : Il movimento di estrema destra ha usato come location per un video elettorale di Simone Di Stefano il memoriale in provincia di Gorizia dove sono custodite le spoglie di circa 100mila soldati caduti ...

La Regione Puglia vuole l'energia che viene dalle stelle : Brindisi si candida per ospitare il sito di ricerca per gli studi sulla fusione termonucleare. Un obiettivo ambizioso che potrebbe cambiare diversi scenari

Carnevale in Puglia - una Regione con eventi in maschera da nord a sud : ... a Casamassima la 41esima edizione della "Pentolaccia" condurrà per le strade della cittadina del barese spettacoli, mercatini e food track, insieme ai classici carri allegorici e le maschere che non ...

Regione Puglia - l’assessore Caracciolo si è dimesso/ Indagato per corruzione - è candidato Pd all’uninominale : Regione Puglia, l'assessore Filippo Caracciolo si è dimesso: è Indagato per corruzione e candidato Pd alla Camera nel collegio uninominale. Le indagini e la fiducia di Emiliano(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:48:00 GMT)

Ilva - governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto : Ilva, governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto Ilva, governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto Continua a leggere L'articolo Ilva, governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto sembra essere il primo su NewsGo.

Il governo : no alla proposta della Regione Puglia e del comune di Taranto sull'Ilva : La sua accettazione presupporrebbe la necessità di una completa rielaborazione del piano industriale, del piano ambientale e della stessa offerta del soggetto aggiudicatario con conseguente azzeramento del lavoro fin qui fatto, si legge in una nota

Ilva - governo respinge proposta Regione Puglia e Comune Taranto : 'Non può essere condivisa per motivi di merito e di diritto' la proposta di accordo di programma sul'Ilva formulata dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto. C'è invece la disponibilità a firmare ...

Ilva - governo propone accordo a Regione Puglia e Comune Taranto : Roma, 29 gen. , askanews, Il governo propone alla Regione Puglia e al Comune di Taranto un accordo di programma sull'Ilva. 'I ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente, della salute e della ...

Accordo per cessione Gse - Regione Puglia : salvi i 225 lavoratori : Roma, 18 gen. (askanews) Firmato nella notte con la Task force regionale per l'occupazione l'Accordo per la cessione di Gse dalla curatela ai compratori che si sono aggiudicati l'asta. Lo rende noto ...

Regione Puglia dice no a richiesta Igp 'Pomodoro pelato di Napoli' : Roma, 15 gen. (askanews) La Regione Puglia esprimerà parere negativo alla richiesta di registrazione dell'Igp 'Pomodoro pelato Napoli' presentata al ministero delle politiche agricole alimentari e ...