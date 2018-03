Regionali | il centrosinistra unito candida Carlo Veneziale

Regionali Molise - il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra : “Sono tornato per portare l’olio e sistemare la campagna” : Regionali Molise, il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra: “Sono tornato per portare l’olio e sistemare la campagna” Regionali Molise, il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra: “Sono tornato per portare l’olio e sistemare la campagna” Continua a leggere L'articolo Regionali Molise, il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra: “Sono tornato per portare l’olio e sistemare la ...

Regionali Lazio - festeggia Zingaretti : “Ora per il centrosinistra è il momento della rigenerazione” : “È il momento della rigenerazione per il centrosinistra”. Nicola Zingaretti arriva vittorioso al tempio di Adriano, in centro a Roma, nella tarda serata di lunedì 5 marzo, quando la riconferma – per la prima volta per il Lazio – a governatore della regione è ormai sicura. “L’Italia è un Paese meraviglioso” dice Zingaretti. “Ora sta vivendo un momento difficile della sua vita democratica. Io non so ...

Elezioni Regionali 2018 : Lombardia al centrodestra - centrosinistra confermato nel Lazio : La Lombardia non cambia. Dopo anni di governo del centrodestra con guida leghista al Pirellone si riconferma la stessa squadra anche se a guidarla non è più Roberto Maroni, ma Attilio Fontana. E anche il Lazio segue, per la prima volta, la stessa strada. Mai un governatore della regione della capitale era stato riconfermato, il primo è Nicola Zingaretti del centrosinistra. Elezioni regionali 2018 – Lombardia Le prime proiezioni e lo spoglio dei ...

Regionali Lazio - vince Zingaretti. Parisi e Lombardi dietro. «Ora rigenerare il centrosinistra» : Nel tracollo nazionale del centrosinistra un fortino resiste ed è la Regione Lazio: Nicola Zingaretti, alla guida di un'ampia coalizione che comprende anche LeU, vince e fa il bis, primo...

Milano - Regionali 2018 : cambio di casacca nel giorno delle liste. Il caso Abagnale agita il centrosinistra : Carmine Abagnale Poliziotto in pensione, con un passato di consigliere comunale in Forza Italia prima, Pdl poi, infine all'opposizione con gli alfaniani durante la giunta Pisapia. Trombato alle ultime ...

Regionali Lazio - Pirozzi : con me anche candidati centrosinistra : Roma, 15 gen. (askanews) 'Mercoledì ci sarà l'adunata dei 500 comitati all'Atlantico Live. Sui candidati ho già chiuso tutto, sono esponenti del mondo civico, ci sono sindaci, amministratori, gente ...

Centrosinistra - appello di Veltroni e Prodi per l’unità : “Buon senso”. Ma sulle Regionali scontro con Liberi e uguali : Li avevano invocati come l’ultima carta da giocare nel caso la situazione nel Centrosinistra si fosse fatta più critica del previsto. E, a meno di due mesi dal voto, gli eventi li hanno spinti a prendere posizione. I padri nobili del Pd, l’ex premier Romano Prodi e l’ex segretario dem, Walter Veltroni, dalle pagine di Repubblica e della Stampa, hanno lanciato un appello all’unità della sinistra alle prossime elezioni, almeno nelle ...