Record Bank E3 Harelbeke 2018 | venerdì un grande antipasto di Fiandre Sagan sfida Van

oasport

: Analizziamo ai raggi X il durissimo percorso della Record Bank E3 Harelbeke 2018 - OA_Sport : Analizziamo ai raggi X il durissimo percorso della Record Bank E3 Harelbeke 2018 - LauraCarrese : RT @ladyonorato: Tipico esempio di troll UE, che sproloquia sulla Brexit inventando sciagure inesistenti... ma è così facile sgamarli ormai… - KwisatzHaderac0 : RT @ladyonorato: Tipico esempio di troll UE, che sproloquia sulla Brexit inventando sciagure inesistenti... ma è così facile sgamarli ormai… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Anno dopo anno la crescita è state incredibile: nuova edizione per laE3che può diventare davvero una delle corse più importanti del circuito World Tour (ovviamente escluse le cinque Monumento). Partenza ed arrivo da, per il vero e propriodel Giro delle, che verrà disputato la domenica di Pasqua. Una startlist ed un percorso che possono far entusiasmare il pubblico delciclismo: ci sarà sicuramente spettacolosulle strade fiamminghe. 206,4 chilometri, ben quindici i muri previsti, con il primo assaggio dopo poche fasi di gara. La parte centrale però assomiglia davvero ad un mini: La Houppe (1.7 km al 5.1%), Broeke (1.3 km al 4.2%), Knokteberg (2 km al 4.2%), Hotondberg (1 km al 3.2%), Kortekeer (1 km al 5.7%), tutti in rapida successione. Non muri storici, ma salite che sicuramente si faranno sentire nelle gambe ...