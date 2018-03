Raiola contro la Nazionale italiana e tifa Reina titolare per il Milan

Blastingnews

: RT @ComunqueMilan: Mino Raiola contro Gianluigi Buffon. Alessandro Alciato now - f_massari7 : RT @ComunqueMilan: Mino Raiola contro Gianluigi Buffon. Alessandro Alciato now - vannizagnoli : Il#Gazzettino, la nazionale. Il martedì grasso, di attacchi gratuiti. #Raiola parla da mancato presidente federale,… - salvatorecozza1 : RT @supersonico1986: Raiola cede Donnarumma Milan fallito Indagine in Procura Dato che la Juve si giocherà il campionato contro di noi, no… -

(Di giovedì 22 marzo 2018)ha sferrato un ennesimo attacco, questa volta allaMaggiore dell'Italia, in attesa delle due amichevoliArgentina ed Inghilterra, per la non convocazione di Mario Balotelli, attuale punta del Nizza in scadenza del contratto, da parte del Commissario Tecnico ad interim Gigi Di Biagio: "Abbiamo una selezione che fa schifo, piena di gente scarsa", ha affermato l'italo-olandese. "Siamo dispiaciuti per la mancata convocazione di Balotelli e per le motivazioni che ha dato Di Biagio". Due giorni fa, l'ex Ct Under-21 ha commentato sull'assenza dell'ex numero 45 rossonero con queste parole: "Credo di averlo spiegato in modo chiaro anche l'ultima volta: i numeri ed i gol sono importanti per gli attaccanti, ma vanno conditi da prestazioni fatte in un certo modo. Ho guardato, ho valutato ed ho deciso, pensando per il mio bene e quello della squadra. Di certo non ci sarà mai ...