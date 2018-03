Ragusa - il figlio di Roberta si schiera con il padre : “È innocente” : Il figlio di Roberta Ragusa e Antonio Logli ha depositato una memoria in difesa del padre : "È innocente non sarebbe stato capace di uccidere mia madre né di sopportarne il peso".Continua a leggere

Rapposelli - le inquietati ricerche web del figlio : scaricò la sentenza del caso Ragusa : Rapposelli , le inquietati ricerche web del figlio : scaricò la sentenza del caso Ragusa A incastrare Simone Santoleri e suo padre Giuseppe, per l’omicidio di Renata Rapposelli , sarebbe stata la sua cronologia web. Padre e figlio sono stati arrestati oggi dopo mesi di indagini.Continua a leggere A incastrare Simone Santoleri e suo padre Giuseppe, per l’omicidio […] L'articolo Rapposelli , le inquietati ricerche web del figlio : ...

Roberta Ragusa - il messaggio inedito del figlio dopo la scomparsa : “Questo non è uno scherzo” : Roberta Ragusa, il messaggio inedito del figlio dopo la scomparsa: “Questo non è uno scherzo” Diffuso per la prima volta il post che Daniele, allora adolescente, scrisse a poche ore dalla scomparsa di mamma Roberta Ragusa. il primogenito di Antonio Logli oggi gestisce l’autoscuola della madre. Di recente ha avviato la procedura per ottenere il […] L'articolo Roberta Ragusa, il messaggio inedito del figlio dopo la scomparsa: “Questo ...