Raggi | Formula E sarà importante per riqualificazione Eur No costi per cittadini

A Roma arriva la Formula E - Raggi : 'Grande evento - 60 milioni in tre anni' : Tanto sport oltre alla corsa delle auto elettriche in uno dei circuiti di Formula E più tecnici al mondo: longboard , la versione maxi dello skate e una competizione podistica organizzata con la ...

Formula 1 - Ferrari SF71H - continuità e co Raggi o : Passo allungato, ma soprattutto in avanti. La nuova Ferrari ha sorpreso, nonostante la parola d'ordine sia stata evoluzione. Nel nome, perché è stata battezzata SF71H , ma soprattutto nelle forme. ...

F1 - Gasly : "Non hai bisogno di soldi per Raggiungere la Formula 1". : TORINO - La storia di Pierre Gasly è da prendere ad esempio in un mondo come quello della Formula 1 in cui raccomandazioni e soprattutto il denaro sono determinanti. Il giovane francese avrà quest'anno la possibilità di disputare un'intera stagione al volante della ...