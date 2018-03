Ragazza uccisa e gettata nel pozzo | durante i funerali a Siracusa una molotov contro la

Londra - Ragazza alla pari sequestrata - torturata per mesi e uccisa : sequestrata, torturata e uccisa lentamente, con un sadismo da film dell'orrore. La 21enne francese Sophie Lionnet ha trovato una morte orrenda a Londra, la città che aveva scelto per migliorare il ...

Il caso della Ragazza uccisa a Siracusa : cosa sappiamo finora : Laura Petrolito, 20 anni e madre di due bimbi, è stata accoltellata e gettata in un pozzo. Il compagno ha confessato l'omicidio

Gb - Ragazza uccisa a Nottingham : pista razzista - pm Roma chiede atti - : Lunedì vertice in Procura nella Capitale per fare il punto sulle indagini per l'omicidio della 18enne Romana di origini egiziane morta dopo un'aggressione in Gran Bretagna . L'ambasciata segue la ...

Siracusa - uccisa a coltellate una Ragazza di 20 anni : il corpo ritrovato in un pozzo : La vittima è mamma di una bambina di otto mesi. Il padre ne aveva denunciato la scomparsa: il corpo è stato ritrovato in un pozzo artesiano

Nottingham - Ragazza romana picchiata e uccisa da un gruppo di bulle : La diciottenne Mariam Moustafa, di origine egiziana, è stata aggredita il 20 febbraio in Inghilterra ed è morta mercoledì scorso dopo 12 giorni di coma