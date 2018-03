Radio 105 | Marco Galli assente | ecco perché

Come partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 con Radio 105 : il gioco per assistere alla diretta : Come partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018? Con la nuova fase alle porte, tanti sono i fan di Amici 17 che ci chiedono Come partecipare al serale del programma ed assistere Come pubblico alle puntate del talent show che andranno in onda in diretta il sabato sera su Canale 5 dal prossimo 7 aprile. Le maglie verdi sono ancora da assegnare e nessuno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi ha al momento raggiunto il ...

Radio 105 è la Radio Ufficiale degli Italian Video Game Awards : Dopo la partnership con Milan Games Week, Radio 105 si prepara a celebrare ancora una volta il mondo dei Videogiochi agli Italian Video Game... Continua a leggere su Radio 105

Riki a Radio 105 per uno showcase esclusivo a San Valentino : come partecipare e incontrare il cantante : Riki a Radio 105 per un live esclusivo il giorno di San Valentino! Il cantante dei record del 2017 sarà ospite per uno showcase negli studi di Radio 105 il prossimo 14 febbraio. Ecco come partecipare ed incontrare Riki! Sarà possibile per il pubblico partecipare in diretta al live di Riki a Radio 105, registrandosi al sito della Radio a questo link , inserendo i propri dati e un indirizzo mail, e caricare una dedica speciale indirizzata al ...

Prezzi dei biglietti per il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago - al via la prevendita con Radio 105 su Ticketone : come usare il codice : I biglietti per il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago sono disponibili da oggi martedì 9 gennaio in prevendita in esclusiva con Radio 105. Si terrà il prossimo 28 aprile il grande concerto di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago a Milano, prima tappa della nuova tournée Non Abbiamo Armi Tour. In quell'occasione, Ermal Meta presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album Non Abbiamo Armi, in uscita il 9 febbraio, e che sarà ...