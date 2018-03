Quattro anni senza i figli per una calunnia | arrestata compagna dell' ex marito

Blastingnews

(Di giovedì 22 marzo 2018) Storia pazzesca, che ha come sfondo la cattiveria di un'amante, la superficialità dei servizi sociali e l'abuso di potere di due carabinieri. Accuse false, stalking inventati, lettere anonime, che insieme sono riusciti a rendere la vita di Annamaria Notario un inferno privandola perdei suoi amati, che cresciuti si spera possa rivedere al più presto. Il 4 Luglio del 2014 le portarono via i tre, non li ha più visti La storia si svolge a Foglizzo, un piccolo paese del canavese, la protagonista, Annamaria Notario di 37, il 4 Luglio del 2014 ricevette una telefonata che la invitava a presentarsi in caserma con i. Quando si riceve una chiamata da parte degli agenti non si pensa mai a nulla di buono e la donna con il cuore in gola si recò al commissariato. Ad attenderla i servizi sociali che con in mano un'ordinanza del giudice di Torino le portarono via i ...