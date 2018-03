Puglia | assessore Mazzarano si dimette dopo servizio di Striscia

VOTO DI SCAMBIO IN Puglia - ASSESSORE MAZZARANO SI DIMETTE/ Consiglieri di FI all'attacco : "Già il quinto caso" : VOTO di SCAMBIO in PUGLIA , ASSESSORE MAZZARANO si DIMETTE : il sospetto dopo il servizio trasmesso nella puntata di ieri di Striscia la Notizia: lui nega ogni responsabilità.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:11:00 GMT)

L’assessore allo Sviluppo economico della Puglia si è dimesso dopo un servizio di “Striscia la Notizia” : L’assessore allo Sviluppo economico della Puglia, Michele Mazzarano del Partito Democratico, si è dimesso dopo un servizio del programma di Canale 5 “Striscia la Notizia” in cui un testimone rimasto anonimo lo accusa di avergli promesso favori personali in cambio The post L’assessore allo Sviluppo economico della Puglia si è dimesso dopo un servizio di “Striscia la Notizia” appeared first on Il Post.