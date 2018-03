PUBG copia Fortnite? Annunciata modalità a tempo limitato | come funziona

optimaitalia

(Di giovedì 22 marzo 2018) Lesono in arrivo anche su, al secolo PlayerUnknown’s Battlegrounds,annunciato su Steam: "siamo emozionati nell'annunciare un nuovo sistema in arrivo per, laeventi a(Event Mode in inglese, ndr). Potete vederladei preset che cambiano neldove proveremo nuove cose e sperimenteremo nuovi parametri di gioco".è un gioco che è diventato nel 2017 un vero e proprio tormentone, contribuendo al grandissimo successo del genere dei Battle Royale. Ultimamente sembra però che abbia ceduto il passo a, un titolo simile nellama più cartoonesco, sviluppato da Epic Games.L'arrivo quindi di questainsembra quindi una sorta di "" di, che propone questo tipo diogni settimana, massimo due, ma capiamo piùnello specifico. Una delle prime novità è ...