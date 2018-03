Protocollo di Venezia | un documento sconcertante

huffingtonpost

(Di giovedì 22 marzo 2018) Lo scorso 6 marzo ala presidente del Tribunale, Manuela Farini, e il presidente dell'Ordine degli avvocati, Paolo Maria Chersevani, hanno sottoscritto unche si riferisce alla sezione immigrazione del Tribunale.Si tratta di unper i contenuti e per il metodo.I protocolli dei Tribunali (solitamente tra magistrati avvocati e cancellerie) sono una prassi consolidata, finalizzati a condividere tra i vari soggetti regole e comportamenti non previsti esplicitamente dalle leggi, per facilitare il funzionamento della macchina della giustizia.Questono, che non deriva da una esperienza né consolidata né condivisa, arriva all'inizio dell'applicazione di una riforma, la Minniti-Orlando, che già contiene varie modifiche (alcune discriminatorie) rispetto ai giudizi ordinari e vorrebbe introdurre regole di comportamento ...