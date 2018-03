Pronostici Amichevoli 23 Marzo 2018 Nazionali | Consigli Scommesse

lanotiziasportiva

: Pronostici amichevoli 23 marzo: Argentina-Italia e Germania-Spagna il clou - Fantacalciology : Pronostici amichevoli 23 marzo: Argentina-Italia e Germania-Spagna il clou - ilfaroonline : L’analisi delle gare amichevoli di questa settimana - LaQuotaVincente : TUTTI I #PRONOSTICI delle #Amichevoli #friendlymatch di giovedì 22 e venerdì 23: le 39 gare in giro per il mondo IN… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Tanta, tantissima carne al fuoco per ledi venerdì 23. Così tanto che per tirare fuori una lista diaccettabile abbiamo dovuto fare una gran cernita e selezionare le gare un attimino più interessanti. Tra cui spicca sicuramente il debutto in nazionale maggiori di Di Biagio contro l’Argentina, ma anche un Germania-Spagna che ci riporta in quel di Rio e un classicissimo come Olanda-Argentina. Curiosità per Russia-Brasile, test decisivo per saggiare le possibilità dei padroni di casa di farsi strada al mondiale. Bene, eccovi i nostriper le 10 migliori partite del lotto. Buon betting! Idi giovedì 22 Pronostico Uruguay-Repubblica Ceca 23-3 Albiceleste qualificata con pieno merito ai Mondiali, ma con un recente stato di forma (si parla comunque di novembre) alquanto ballerino. Un pari con la Polonia e un ko con l’Austria non ...