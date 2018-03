Prodi e il voto | ' Sono scomodo | non disturbo chi fa politica'

Paolo Becchi : Prodi - Monti - Napolitano - comunque andrà il voto saranno loro gli sconfitti : A tremare è Napolitano , il quale si è affrettato, nei giorni scorsi, ad agitare lo spettro 'della governabilità e della stabilità politica dell' Italia' per chiedere un Gentiloni-bis; a tremare è ...

Elezioni - D'Alema e Renzi nell'angolo Romano Prodi al voto col piccolo Ulivo : Il recente battibecco dialettico tra Massimo D’Alema e Romano Prodi fa sorridere. Non perché non sia un fatto politico rilevante ma perché D’Alema e Prodi, semplicemente, non si possono vedere sebbene in gran profluvio di “amico” e “compagno” (tra l’altro, “che sbaglia”). Segui su affaritaliani.it

D'Alema e Renzi nell'angolo Prodi al voto col piccolo Ulivo Il professore scommette su Gentiloni : Il recente battibecco dialettico tra Massimo D’Alema e Romano Prodi fa sorridere. Non perché non sia un fatto politico rilevante ma perché D’Alema e Prodi, semplicemente, non si possono vedere sebbene in gran profluvio di “amico” e “compagno” (tra l’altro, “che sbaglia”). Segui su affaritaliani.it

Massimo D'Alema : 'Prodi è un amico che sbaglia. Il suo sarà un voto inutile' : 'Se il Pd perde le elezioni mi pare difficile dare l'incarico a Paolo Gentiloni. Romano Prodi rimprovera i fuoriusciti dal Pd come amici che hanno sbagliato ? E' la stessa cosa che penso di lui'. ...

Romano Prodi rompe gli indugi : "Voto la lista Insieme" : Romano Prodi rompe gli indugi: sostiene il centrosinistra e in particolare la lista 'Insieme'. L'ex premier lo ha detto a Bologna: "Sono qui per sostenere la coalizione di centrosinistra ma soprattuto questa parte...

Leu - Grasso : fake news Prodi che voto a noi aiuta centrodestra : Roma, 2 feb. , askanews, - "Continuare ad accusare Liberi e Uguali", come fatto anche da Romano Prodi, di essere la forza politica che "favorisce altre formazioni politiche è assolutamente una fake news". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, intervistato da Radio Radio."Chi era al 40% e aveva un partito in mano come ...

Imbarazzo per il voto a Casini? Prodi si rifugia nel latino : 'Quod dixi - dixi' : Alla domanda su quale sia la lista a cui darà il suo voto, Prodi non ha voluto rispondere: 'Sono qui per parlare di economia, non di politica'.

Elezioni - Prodi agita centrosinistra. Boldrini 'Singolare voto a Casini'. Bersani 'Giudizio su Renzi generoso' : ROMA - Acque sempre più agitate nel centrosinistra dopo le parole di Romano Prodi che acuiscono lo scontro tra Pd e Liberi e uguali. 'Dispiace che Prodi abbia fatto queste osservazioni, sottovalutando ...

Lo scoop di Affari scuote il voto Un terremoto nel Centrosinistra Le parole di Prodi su Tg - quotidiani... : "Renzi lavora per l'unità del Centrosinistra, Grasso no". Lo scoop di Affaritaliani.it terremota la campagna elettorale e scuote il Centrosinistra. L'endorsement inatteso dell'ex premier a favore del Partito Democratico, dopo che qualche mese fa... Segui su Affaritaliani.it

Prodi : 'Voto centrosinistra - Pd per unità'. Grasso : 'Divisi per Renzi' - : Per l'ex premier le forze fuori dalla coalizione non stanno lavorando per l'unità. Grasso replica: "Divisione per volontà del segretario dem, noi in quel tipo di coalizione non ci possiamo stare"