Processo Maroni | pm chiede 2 anni e 6 mesi per ex governatore

Processo Maroni - l’accusa chiede due anni e sei mesi per l’ex governatore della Lombardia : A due anni e 4 mesi dall’apertura della prima udienza il procuratore aggiunto Eugenio Fusco è riuscito a iniziare la requisitoria nel Processo in cui è imputato l’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni e a chiede re una pena. L’accusa ha chiesto due anni e mezzo. L’ex segretario della Lega Nord è a giudizio per le ipotizzate pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex ...

Processo Maroni - cancellate udienze di febbraio. Requisitoria il 22 marzo : Non c’è stato nemmeno bisogno di chiedere una sospensione in vista della campagna elettorale del Processo a carico del governatore uscente Roberto Maroni, tra gli imputati a Milano per la vicenda delle presunte pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a due sue ex collaboratrici dell’epoca in cui era al Viminale. E questo perché il Tribunale, che si è visto a sorpresa assegnare dibattimenti con detenuti, è ...