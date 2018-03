Processo Maroni - pm chiede 2 anni e 6 mesi per ex governatore : Milano, 22 mar. , askanews, - Roberto Maroni deve essere condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere per induzione indebita e turbata libertà di scelta nel contraente. E' la richiesta di pena avanzata dal ...

Processo Maroni - l’accusa chiede due anni e sei mesi per l’ex governatore della Lombardia : A due anni e 4 mesi dall’apertura della prima udienza il procuratore aggiunto Eugenio Fusco è riuscito a iniziare la requisitoria nel Processo in cui è imputato l’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni e a chiedere una pena. L’accusa ha chiesto due anni e mezzo. L’ex segretario della Lega Nord è a giudizio per le ipotizzate pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex ...

Processo Maroni - cancellate udienze di febbraio. Requisitoria il 22 marzo : Non c’è stato nemmeno bisogno di chiedere una sospensione in vista della campagna elettorale del Processo a carico del governatore uscente Roberto Maroni, tra gli imputati a Milano per la vicenda delle presunte pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a due sue ex collaboratrici dell’epoca in cui era al Viminale. E questo perché il Tribunale, che si è visto a sorpresa assegnare dibattimenti con detenuti, è ...

Processo Maroni : nessuno stop ma requisitoria pm dopo il voto : Milano, 11 gen. (askanews) Non è stato neppure necessario presentare una richiesta di sospensione per la campagna elettorale: ascoltati gli ultimi testimoni nell'udienza del 25 gennaio, il Processo ...

Processo Maroni - Aiello attacca il pm : ci nega diritto di difesa : Milano, 11 gen. (askanews) 'Qui si fa entrare un giocatore di hockey in una partita di calcio al 90esimo minuto, quanto il risultato è già piuttosto definito. Così ci viene negato il diritto di difesa.