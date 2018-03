Processo Maroni | l’accusa chiede due anni e sei mesi per l’ex governatore della Lombardia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 marzo 2018) A duee 4dall’aperturaprima udienza il procuratore aggiunto Eugenio Fusco è riuscito a iniziare la requisitoria nelin cui è imputato l’exRobertoe are una pena. L’accusa ha chiesto duee mezzo. L’ex segretarioLega Nord è a giudizio per le ipotizzate pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex collaboratrici dell’epoca in cui era ministro dell’Interno, Mara Carluccio e Maria Grazia Paturzo. “La presenza di Maria Grazia Paturzo nella delegazione del viaggio a Tokyo era dettata esclusivamente dalla relazione affettiva” con Robertoed è “in questo contesto che si inserisce la condotta diaffinché la società Expo si accollasse le spese“. Il leghistarinunciò poi al viaggio in Giappone e al suo posto ...