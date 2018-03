Processo Consip | il sindaco di Bergamo Gori faccia a faccia col pm

Consip - Pg : 'Woodcock a Vannoni - vuoi vacanza in cella?' Integrata accusa a Processo disciplinare : Il giorno prima era stato ascoltato l'allora amministratore delegato di Consip Luigi Marroni che aveva indicato anche in lui, oltre che nel ministro dello Sport Luca Lotti, nel generale dei ...

Consip - il 19 febbraio Processo disciplinare per pm Woodcock e Carrano : Sarà celebrato il 19 febbraio prossimo il processo disciplinare a carico dei napoletani titolari dell’inchiesta Consip Henry John Woodcock e Celestina Carrano. Ai due magistrati viene contestato un interrogatorio: quello dell’ex consigliere di Palazzo Chigi Filippo Vannoni. Indicato dall’ex ad di Consip, Luigi Marroni, come uno degli interlocutori che lo informarono di un’inchiesta in corso, Vannoni, che chiamò in causa l’allora sottosegretario ...