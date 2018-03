Primavera | 8 consigli per mettere ko stanchezza e sbalzi d’umore

Allergie di Primavera : 5 consigli per sopravvivere : I fiori tornano a sbocciare e il sole riconquista poco a poco il proprio ruolo di protagonista assoluto nel cielo. Come sempre la primavera porta con sé temperature più miti, giornate più lunghe e il progressivo risveglio della natura, certo, ma anche momenti tutt’altro che piacevoli per tutti coloro che soffrono di Allergie. Come fare, dunque, a dare il bentornato alla bella stagione senza farci guastare umore e salute da polline & co? A ...