Previsioni giochi gratis Playstation Plus di Aprile 2018 | cosa bolle in pentola?

optimaitalia

: Previsioni #giochigratis #PlaystationPlus di Aprile 2018, cosa bolle in pentola? - OptiMagazine : Previsioni #giochigratis #PlaystationPlus di Aprile 2018, cosa bolle in pentola? - geekonerd : RT @geekonerd: ?? Nintendo Switch dopo un anno: le mie considerazioni sulla evoluzione della piattaforma nei 12 mesi passati, una analisi di… - dax89 : RT @geekonerd: ?? Nintendo Switch dopo un anno: le mie considerazioni sulla evoluzione della piattaforma nei 12 mesi passati, una analisi di… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Un momento sempre importante quello che porta all'uscita dei, con gli utenti in possesso di console targate Sony che guardano con assoluto interesse alle mosse del colosso nipponico. Dopo alcuni mesi che non hanno fatti gridare al miracolo – sebbene le produzioni videoludiche date in regalo non fossero proprio da buttare – l'ultimo appuntamento con i titoli inseriti nella Instant Game Colletcion per il mese di marzo ha stupito un po' tutti, con una serie di contenuti dedicati ai fruitori di PS4, vale a dire l'esplosivo duo costituito da Bloodborne e Ratchet & Clank, che ha messo a tacere tutti i detrattori del servizio di casa Sony.Una mossa assolutamente interessante quella operata dal publisher nipponico, e che mira a competere in maniera abbastanza diretta (sebbene su un diverso piano) con Xbox Game Pass, il servizio di Microsoft che consente a ...