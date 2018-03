Prestito Compass 10000 euro | preventivo e calcolo rata

correttainformazione

(Di giovedì 22 marzo 2018) Uno dei primi nomi che viene in mente quando si pensa al mondo dei finanziamenti è senza dubbio quello di: la società finanziaria (che dal 2015 ha assunto la qualifica di banca) fa parte del Gruppo Mediobanca, può contare su più di 170 punti vendita sull’intero territorio nazionale tra filiali dirette e agenzie autorizzate e ha al momento più di due milioni di clienti attivi. Scopriamo quali sono i finanziamenti erogati e come ottenere une fare ildellaper unda 10.000. I finanziamenti erogati daagisce in tre diversi campi: prestiti, carte e conti e assicurazioni. In questo articolo ci occupiamo solo dei finanziamenti; la società può erogare: prestiti finalizzati, ovvero i finanziamenti destinati all’acquisto di un determinato bene o servizio; con più di 35.000 esercizi convenzionati, con questa forma ...