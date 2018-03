Presidenze Camere | niente di fatto Saltato il tavolo | scontro M5S-Forza Italia

Camere - sulle Presidenze sfumano gli accordi : Forza Italia insiste con Romani al Senato - M5s rifiuta di incontrare Berlusconi : Una girandola di vertici culminata con la riunione di tutti i capigruppo non basta a evitare, fino a tarda sera, l'evaporazione di ogni accordo sulle presidenze delle Camere. Troppi i nodi alla...

Come si è incagliata la trattativa sulle Presidenze delle Camere : Impasse sui presidenti di Camera e Senato. Dopo un'iniziale fase in discesa, dove sembrava essere stata raggiunta una intesa di massima tra i due 'vincitori' delle elezioni, coalizione di centrodestra e M5s, che prevedeva di assegnare lo scranno piu' alto di palazzo Madama a Forza Italia e quello di Montecitorio ai pentastellati, la trattativa si è impantanata sul nome di Paolo Romani. Sul capogruppo uscente degli ...

Al via a Montecitorio summit capigruppo su Presidenze Camere : Roma, 22 mar. , askanews, Al via negli uffici della sala Tatarella di Montecitorio, l'incontro tra i capigruppo sul nodo delle forze politiche. Per i 5stelle ci sono Giulia Grillo e Danilo Toninelli, ...

Presidenze Camere - Martina 'Andiamo a incontro capigruppo'. Rosato 'Non voteremo Romani' : ROMA - La partita dei presidenti di Camera e Senato riparte da zero dopo l'ultima offerta di Di Maio : nuovi incontri tra i capigruppo di tutte le forze politiche, puntando su figure di garanzia. E l'...

Matteo Salvini - azzerate le trattative per le Presidenze delle Camere : 'Al tavolo deve esserci anche il Pd' : Saltato il tavolo proposto da Silvio Berlusconi per mettere insieme tutti i leader dei partiti e trovare un accordo sulle nomine dei presidenti delle Camere, la trattativa prosegue a distanza e a ...

Presidenze Camere - domani si vota : il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l'assemblea degli eletti M5s

Presidenze Camere : M5S rinvia assemblea - vertice Centrodestra - Pd apre | : Vigilia dell'insediamento del Parlamento. Berlusconi chiama Di Maio a un confronto fra i leader di tutti i partiti a garanzia di ogni intesa. I Dem aprono all'incontro chiesto dal Centrodestra: "Noi ...

Presidenze Camere - Pd : "Ok al confronto se si riparte da zero" - : Il capogruppo dem Rosato ha dato disponibilità a "ragionare in incontri con esito non scontato". Ieri il centrodestra ha proposto la poltrona di Palazzo Madama a FI , spingendo sul nome di Romani, e ...

Presidenze Camere - Rosato 'Disposti a confronto se si riparte da zero' : ROMA - 'Siamo disponibili al confronto, a ragionare insieme, ma non a sederci a un tavolo dove è tutto deciso. In quel caso basta un sms'. Così Ettore Rosato , capogruppo uscente del Pd alla Camera, a ...

Presidenze Camere - incontro tra Pd-FI : 12.42 Il coordinatore del Pd Lorenzo Guerini ha incontrato i capigruppo di Camera e Senato di FI, Brunetta e Romani, in vista delle votazioni per le Presidenze della Camere. Sul colloquio, una nota di FI, precisa che i capigruppo hanno ribadito "le convinzioni già illustrate ieri al M5S: il Partito democratico è una forza importante in questo Parlamento, è stato il secondo partito più votato alle elezioni del 4 marzo e deve essere coivolto ...

Presidenze Camere - accordo vicinissimo : al M5s Montecitorio - il Senato a FI. Oggi vertice del Centrodestra : Di Maio e Salvini pronti ad individuare un nome di compromesso anche per Palazzo Chigi. Nella tarda mattina il summit decisivo tra il leader della Lega, Berlusconi e la Meloni -

Sulle Presidenze delle Camere Salvini e Berlusconi provano a ricucire : Dietro l'angolo c'è già lo scoglio del Def, ma sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle, si dà per molto probabile che il documento che sta approntando il ministero dell'Economia non sarà decisivo. '...