Presidenze Camere | M5S rinvia assemblea | vertice Centrodestra | Pd apre

Presidenze Camere - Pd : "Ok al confronto se si riparte da zero" - : Il capogruppo dem Rosato ha dato disponibilità a "ragionare in incontri con esito non scontato". Ieri il centrodestra ha proposto la poltrona di Palazzo Madama a FI , spingendo sul nome di Romani, e ...

Presidenze Camere - Rosato 'Disposti a confronto se si riparte da zero' : ROMA - 'Siamo disponibili al confronto, a ragionare insieme, ma non a sederci a un tavolo dove è tutto deciso. In quel caso basta un sms'. Così Ettore Rosato , capogruppo uscente del Pd alla Camera, a ...

Presidenze Camere - incontro tra Pd-FI : 12.42 Il coordinatore del Pd Lorenzo Guerini ha incontrato i capigruppo di Camera e Senato di FI, Brunetta e Romani, in vista delle votazioni per le Presidenze della Camere. Sul colloquio, una nota di FI, precisa che i capigruppo hanno ribadito "le convinzioni già illustrate ieri al M5S: il Partito democratico è una forza importante in questo Parlamento, è stato il secondo partito più votato alle elezioni del 4 marzo e deve essere coivolto ...

Presidenze Camere - accordo vicinissimo : al M5s Montecitorio - il Senato a FI. Oggi vertice del Centrodestra : Di Maio e Salvini pronti ad individuare un nome di compromesso anche per Palazzo Chigi. Nella tarda mattina il summit decisivo tra il leader della Lega, Berlusconi e la Meloni -

Sulle Presidenze delle Camere Salvini e Berlusconi provano a ricucire : Dietro l'angolo c'è già lo scoglio del Def, ma sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle, si dà per molto probabile che il documento che sta approntando il ministero dell'Economia non sarà decisivo. '...

M5S-Lega verso accordo su Presidenze Camere : per il Senato in pole position Giulia Bongiorno : Ed esulta, con il Washington Post, anche Davide Casaleggio che raccoglie i frutti della scommessa fatta da suo padre Gianroberto: 'Il M5s e' inarrestabile, e' il primo partito digitale al mondo' ...

M5s incontra Pd - Lega e Fi per le Presidenze delle Camere : giovedì i nomi dei candidati : Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo del M5s, proseguono gli incontri con i rappresentanti degli altri partiti per intavolare una trattativa sulle presidenze delle Camere da eleggere a partire dal 23 marzo. Per ora discussione sul merito, i nomi potrebbero essere ufficializzati giovedì: intanto il M5s ribadisce il no a presidenti d'aula condannati o indagati.Continua a leggere

Presidenze Camere - Martina - Pd - : da M5s ancora nessun nome : "Il M5s non ha ancora proposto alcun nome al Pd per le Presidenze di Camera e Senato, ma ha solo dato una indicazione di metodo". Lo ha detto a Montecitorio il reggente del Pd Maurizio Martina, che ha ...

G. Grillo : a lavoro per per trovare profili migliori per Presidenze Camere : Roma – G. Grillo: vogliamo che 5S sia perno di questa legislatura Roma – Di seguito le parole del capogruppo M5S alla Camera, Giulia Grillo,... L'articolo G. Grillo: a lavoro per per trovare profili migliori per presidenze Camere proviene da Roma Daily News.

Telefonata Berlusconi-Salvini su Presidenze Camere e Regionali Fvg : Roma, 20 mar. , askanews, Telefonata questa mattina tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in vista del vertice di domani sera, al quale parteciperà anche Giorgia Meloni. Al centro del colloquio, la ...

Presidenze Camere - incontro capigruppo M5s-Forza Italia : Roma, 20 mar. , askanews, E' in corso, negli uffici del gruppo di Forza Italia, l'incontro tra Renato Brunetta e Paolo Romani e i capigruppo designati del M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. ...

Le Presidenze delle Camere fanno gola perché sono un posto fisso : Eccoci infine ai nastri di partenza. Questa settimana s'insedia il Parlamento, dopo di che interverrà la scelta su cui si giocano le sorti della XVIII legislatura: l'incarico di formare un nuovo esecutivo. Il passaggio cruciale, dal quale dipende tutto il resto. O no? No, la vera decisione cade adesso, con l'elezione dei presidenti delle Camere. O meglio, d'un presidente soprattutto: quello del Senato. Sarà lui (lei) a dominare la ...

Presidenze Camere - perché Giulia Bongiorno è una pillola amara per Berlusconi : E ha fatto assolvere Raffaele Sollecito, uno degli indagati per l'omicidio di Meredith Kercher , il caso di cronaca noto come 'delitto di Perugia', . Nel 2006 si avvicina alla politica e viene eletta ...