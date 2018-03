Presidenza delle Camere | incontro di Forza Italia in vista del confronto fra i

Di Maio dice che serve un summit fra tutti sulla Presidenza delle Camere : Roma, 22 mar. , askanews, 'Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all'individuazione dei Presidenti delle Camere. Il Pd si è rifiutato di partecipare al tavolo di ...

C'è l'accordo sulla Presidenza delle Camere. Berlusconi chiede un vertice con i leader : Al Senato andrebbe un esponente di Forza Italia, a Montecitorio un Cinquestelle. La partita resta ancora aperta sui nomi -

Berlusconi - Meloni e Salvini : la nota ufficiale sulla Presidenza delle Camere : I leader del centro-destra che si sono riuniti oggi a Roma si fanno promotori di un percorso istituzionale nella definizione degli assetti parlamentari a partire dalle Presidenze di Camera e Senato, ...

Luigi Di Maio : 'La Presidenza delle Camere ai vincitori' : 'Io non ho intenzione di chiudere l' individuazione dei presidenti della Camere solo ad un accordo tra due forze politiche. Sarà molto importante dialogare con tutti per individuare personalità di ...

M5s - Di Maio visita il Cosmoprof di Bologna : “Alla Presidenza delle Camere due figure di garanzia per abolire vitalizi” : “Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento, ma soprattutto abolire i vitalizi perché la composizione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, con i loro presidenti, i vicepresidenti, i questori e i segretari, sarà importante per abolire un privilegio odioso come quello dei vitalizi”. Così Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, arrivando al Cosmoprof ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

I capigruppo M5S : "Sulla Presidenza delle camere aperture da Lega e Pd" : Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo designati dal M5S, hanno oggi incontrato i rappresentanti delle altre forze politiche per parlare delle elezioni dei presidenti delle due camere. I due esponenti del Movimento 5 Stelle si sono confrontati con Pietro Grasso (Leu), Maurizio Martina e Lorenzo Guerini (Pd), Giancarlo Giorgetti (Lega Nord) e Renato Brunetta (Fi). Durante i colloqui hanno ribadito la volontà di affrontare queste ...

Presidenza delle Camere : da Toninelli a Calderoli - parte il toto-nomi : “Abbiamo chiesto di avere la Presidenza della Camera, nessuno ci ha risposto di no”: sono le parole di Danilo Toninelli, capogruppo in pectore del Movimento 5 Stelle al Senato, espresse...

Centrodestra - mandato a Matteo Salvini : tratterà sulla Presidenza delle Camere : La decisione al termine dell’incontro che si è tenuto a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, il leader della Lega e la presidente di Fdi Giorgia Meloni

Europa e Presidenza delle Camere - resa dei conti tra Berlusconi e Salvini : Il primo vertice del centrodestra si è svolto all’insegna del «qui comando io». Ovviamente non lo ha detto ma lo ha fatto capire in tutti i modi Matteo Salvini nonostante a Palazzo Grazioli il padrone di casa si chiami Silvio Berlusconi. E di solito, in passato, è sempre stato lui a comandare. Ma il sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia port...

Prove di intesa M5s-Lega su Presidenza delle Camere - LaPresse - : Prove di intesa tra M5S e Lega sulle presidenze delle Camere. Si tratta su Giancarlo Giorgietti alla Camera e Danilo Toninelli al Senato. Stasera intanto vertice del centrodestra a Roma con Berlusconi,...

Lo strappo di Salvini : tratta con i 5 Stelle la Presidenza delle Aule : Un centrodestra a due velocità. Con Matteo Salvini che prova ad accelerare e Silvio Berlusconi convinto che la partita del prossimo governo sarà invece molto lunga, esattamente come è accaduto in ...

Salvini - prove di governo : "Presidenza delle Camere ai due vincitori". Orfini : "Alleanze con M5S? Sarebbe la fine del Pd" : La nebbia fitta che nasconde il futuro del nuovo governo potrebbe dissiparsi entro due settimane. E' questo il termine entro il quale dovranno essere eletti i presidenti delle Camere grazie a una...

Sulla Presidenza delle Camere Brunetta chiede il soccorso rosso del Pd : Credono di essere il centro del mondo, ma non lo sono: non hanno la maggioranza assoluta e hanno pochissimo potere di coalizione".