Presa a sprangate da fratello | migliora

Presa a sprangate dal fratello per l’eredità - la figlia : “Mamma non morire” : Antonietta Ficcadenti, è stata violentemente aggredita dal fratello Emidio per questioni economiche a Cupra Marittiima. Dopo un'operazione di oltre due, ora versa in condizioni gravissime. La figlia continua a starle accanto e chiede a tutti quelli che la conoscono di pregare per lei.Continua a leggere

