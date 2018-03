Porsche Cayenne - Ultimi collaudi per la Hybrid

Porsche Cayenne Turbo - la prova di GQ : pronti al decollo! : È una scenografia portoghese quella che ci ha accolto per il test drive della Porsche Cayenne Turbo . Un tragitto di un centinaio di chilometri da Oporto a Pinhão, a metà tra l’oceano e il confine spagnolo, con un lungo tratto tortuoso che si snoda al fianco del fiume Douro, sotto ripidi pendii ricoperti dai vigneti da cui sgorga il miglior Porto. Il Cayenne è alla terza generazione e, nonostante sia in cima alle preferenze tra i SUV, la sua ...

Alla scoperta della Porsche di Lipsia - dove nascono Cayenne - Macan e Panamera : Inoltre, il processo di verifica della qualità può l processo di test può essere trasmesso in streaming in tempo reale anche in altre sedi, come per esempio accade con Crewe. Si, perché qui a Lipsia ...