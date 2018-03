Ponte sul Po I sindaci veneti | No alla chiusura totale Il Pd

Maltempo : frana a Ponte del Toro a Terni - tecnici sul posto : E’ consentito il transito, con il controllo della Protezione civile, solo ai residenti, lungo la strada che dalla Valnerina conduce all’abitato del Ponte del Toro, a Terni, interessata questa mattina all’alba da una frana, forse causata dal Maltempo. Sul posto, per un primo intervento, sono giunti i vigili del fuoco, mentre sono tuttora a lavoro i tecnici comunali per cercare di liberare completamente la carreggiata e mettere ...

Diretta / Pontedera Pro Piacenza (risultato live 1-0) info streaming video e tv : la sblocca Grassi! : Diretta Pontedera Pro Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Faccia a faccia tra due squadre nel "limbo" del girone A di Serie C(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:49:00 GMT)

Ponte sul Po chiuso - i sindaci : lavori h24 e più treni : Chiarioni , Occhiobello, : pressioni all'Anas, non ha calcolato i costi sociali. Tagliani , Ferrara, : ci vuole l'A13 gratis visto il divieto totale al transito

IL Ponte sul FIUME KWAI/ Su Rai Movie il film con Alec Guinness (oggi - 20 marzo 2018) : Il PONTE sul FIUME KWAI, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 20 marzo 2018. Nel cast: Alec Guinness, Sessue Hsyakawa e William Holden, alla regia David Lean. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:16:00 GMT)

Pontedera Pro Piacenza/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Pontedera Pro Piacenza: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Faccia a faccia tra due squadre nel "limbo" del girone A di Serie C(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:38:00 GMT)

DIRETTA / Gavorrano Pontedera (risultato finale 1-1) streaming video e tv : termina in pareggio : DIRETTA Gavorrano-Pontedera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma domenica 17 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:15:00 GMT)

DIRETTA / Gavorrano Pontedera (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Gavorrano-Pontedera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma domenica 17 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:01:00 GMT)

Gavorrano Pontedera/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Gavorrano-Pontedera: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma domenica 17 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:26:00 GMT)

Miami - Ponte pedonale crolla sulle auto. Ci sono morti : Un terribile incidente ha sconvolto Miami: un ponte pedonale è crollato sulla strada che è sottostante alla Florida International University e ha schiacciato cinque o sei auto che erano in transito in quel momento. È successo poco prima delle ore 14 locali. La polizia stradale ha detto che probabilmente ci sono morti e feriti, ma non ha fatto numeri, il Miami Herald, che sta commentando il fatto in diretta anche attraverso i social network, ...

Miami - Ponte pedonale crolla sulle auto. Quattro morti | : Una struttura di oltre 950 tonnellate di cemento si è schiantata improvvisamente su una delle principali arterie della città

Ponte crolla sull'autostrada in Florida : sono almeno quattro i morti : Il bilancio è drammatico. almeno quattro persone sono morte per il crollo di un Ponte pedonale da poco inaugurato su un'autostrada a Miami. L'ha annunciato il capo dei pompieri della metropoli americana. Il senatore...

Crolla un Ponte pedonale sulle auto a Miami : almeno quattro morti e nove feriti gravi : Come una scossa di terremoto: così alcuni dei testimoni raccontano il crollo di un enorme ponte pedonale ancora in costruzione a Miami, in Florida. Una struttura di oltre 950 tonnellate di cemento schiantatasi improvvisamente su una delle principali arterie della città, una strada a sette corsie, schiacciando le auto che stavano passando in quel mo...

Miami - Ponte pedonale crolla sulle auto : Una struttura di oltre 950 tonnellate di cemento si è schiantata improvvisamente su una delle principali arterie della città

Crolla un Ponte pedonale sulle auto a Miami : almeno dieci morti : Come una scossa di terremoto: così alcuni dei testimoni raccontano il crollo di un enorme ponte pedonale ancora in costruzione a Miami, in Florida. Una struttura di oltre 950 tonnellate di cemento schiantatasi improvvisamente su una delle principali arterie della città, una strada a sette corsie, schiacciando le auto di passaggio. almeno dieci i mo...