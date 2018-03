Poche donne nella scienza? Colpa degli stereotipi trasmessi dai genitori

Vip - new entry - ripescati e Poche donne : ecco il nuovo Parlamento : L'esito delle elezioni politiche ha restituito agli italiani un nuovo Parlamento, composto ancora per la grande maggioranza da...

Il nuovo Parlamento tra decani - outsider e donne - sempre Poche - : Roma, 8 mar. , askanews, Nel nuovo Parlamento donne, poche, rispetto alla stragrande maggioranza di maschi, diverse new entry, ma anche tanti big che tornano. E decani che tra pochi giorni vivranno, ...

Il nuovo Parlamento tra decani - outsider e donne - sempre Poche - : Tra i vip dello sport hanno un posto nel nuovo Parlamento per Fi l'ex ad del Milan Adriano Galliani, Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, mentre resta escluso per pochi voti il patron della ...

Elezioni - Bindi : “Poche donne elette? Colpa anche loro che si sono prestate al giochetto delle pluricandidature” : “La legge elettorale non ha premiato le donne perché si sono prestate a fare un giochetto non troppo corretto delle pluricandidature. Proprio quelle delle donne hanno fermato altre 50 donne che potevano entrare”. Così Rosy Bindi torna sul tema della legge elettorale che poco ha premiato la presenza femminile in Parlamento. “Evidentemente dei calcoli politici hanno fatto si che ciascuna donna si è prestata ad un atteggiamento ...

Poche donne occupate - rischi per le pensioni. Fino a metà febbraio lavorano gratis : MILANO - Nell' otto marzo in cui le lavoratrici dicono il loro 'no' alla violenza , i dati sull'occupazione femminile - pur in crescita secondo le ultime rilevazioni Istat a livelli da record - fanno ...

Più 'donne del vino' ma Poche in Cda consorzi : La voce delle donne nel settore del vino continua a crescere. Più di un quarto delle 73.700 imprese italiane vinicole, oltre 19.500 è guidato da donne . Per la maggior parte si tratta di imprese ...

Giappone : ong - Poche donne in Parlamento : E' quanto emerge dall'indagine dell'associazione 'Unione Inter-Parlamentare' , Ipu, , con sede a Ginevra, che ha pubblicato la lista di 193 Paesi nel mondo, indicando la percentuale di donne elette a ...

“Nicolò e Virginia non hanno detto tutto…”. Ah : guai in vista a Uomini e Donne. E a Poche puntate dalla scelta! Fino a ieri c’era Marta - l’altra corteggiatrice di Brigante - nel mirino - ma ora la situazione si ribalta : cosa si è scoperto : Uomini e Donne, chi riesce a stare dietro a tutti i colpi di scena e alle segnalazioni continue delle ultime settimane è bravo. Ci proviamo. Al trono classico è, praticamente, un caos. Da una parte ci sono Sara Affi Fella e Nilufar Addati che si contendono un corteggiatore, Lorenzo Riccardi, che fa un passo avanti e poi due indietro. Lo dimostra l’ultima registrazione del programma, quella del 23 febbraio 2018, che vede Lorenzo ...

NOEMI - DENUNCIATA E “FUORI DI SENO”/ Video : “Poche donne al Festival? Solo un caso” (Sanremo 2018) : Una giornata da dimenticare per NOEMI che tra la presunta denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e l'uscita di seno sul palco dell'Ariston, ha davvero fatto parlare di sé(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 20:40:00 GMT)

Elezioni - in Puglia rivolta nel Pd : candidati imposti e Poche donne. Emiliano ridotto a leader regionale : In Puglia è rivolta nel Pd per le sclte dei candidati. Renziani pugliesi su tutte le furie, fronte dem ridimensionato in ambito nazionale, donne del partito messe a tacere, comunicati stampa infuocati ...