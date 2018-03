PISA | PEDOFILO ARRESTATO Ultime notizie | vittima morì travolta da treno | un caso analogo

PISA - pedofilo arrestato/ Ultime notizie - vittima morì travolta da treno : tentò di vendicarsi incendiando auto : Pisa , pedofilo arrestato : vittima 19enne fu travolta da un treno mentre scappava dopo aver incendiato per vendetta l' auto del suo aguzzino. Risolto il giallo sulla sua morte.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:39:00 GMT)

PISA - 19enne morì travolto da un treno : svolta nelle indagini - arrestato presunto pedofilo : arrestato un uomo di 75 anni residente a Pisa : si tratta del proprietario dell’auto che Nicolay Vivacqua incendiò poco prima di morire travolto da un treno il 21 dicembre scorso. Il ragazzo avrebbe compiuto quel gesto per vendicarsi delle violenze subite da piccolo.Continua a leggere

