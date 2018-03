Pisa | nascono due nuovi Centri specializzati per la cura dell’autismo precoce e dei

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) Si chiamano C.E.T.R.A. e Orti di A.D.A. e sono dueche rispondono, con modelli innovativi di, ai bisogni delle famiglie di bambini con autismo e di pre-adolescenti e adolescenti con disturbo della condotta alimentare. Si tratta di due inedite esperienze, realizzate per rispondere alla domanda di assistenza che le famiglie chiedono, costruendovi attorno una rete di servizi, ben integrati, affidabili e continuativi. E’ con questi presupposti che venerdì 23 marzo dalle ore 9 nell’Auditorium della Stella Maris, in viale del Tirreno 341 a Calambrone (), saranno presentati C.E.T.R.A. (Centro specializzato sul trattamento) e ORTI di A.D.A. (focalizzato sui disturbi alimentari) alla presenza dell’Assessore per il Diritto alla Salute di Regione Toscana Stefania Saccardi. Alle 14,30 è prevista la visita alla struttura di via dei ...