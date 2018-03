Pisa | morì sotto un treno fuggendo dopo aver incendiato l’auto del 75enne che abusò di lui

Pisa - PEDOFILO ARRESTATO/ Ultime notizie - vittima morì travolta da treno : un caso analogo due anni fa : PISA , PEDOFILO ARRESTATO : vittima 19enne fu travolta da un treno mentre scappava dopo aver incendiato per vendetta l'auto del suo aguzzino. Risolto il giallo sulla sua morte.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:36:00 GMT)

Pisa - 75enne arrestato per violenza sessuale. Vittima gli bruciò auto per vendicarsi ma morì mentre fuggiva : Sceglieva le sue vittime tra ragazzini fragili, emargiti o semplicemente poveri. Gli mostrava un sogno: quello di diventare calciatori di serie A e poi quando loro si fidavano, quando loro quel sogno lo volevano a ogni costo ne abusava. E pagava quelle violenze con qualche sigaretta, un gelato o pochi euro. Non si sa quanti siano i minorenni, quasi tutti 13enni, violentati dal pensionato di 75 anni arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di ...