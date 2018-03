PIO E AMEDEO Le battute sul canna-gate e quel viaggio ad Amsterdam

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Ospiti : PIO e Amedeo - "Due ragazzi svegli" (22 marzo) : MAURIZIO COSTANZO SHOW, anticipazioni e Ospiti prima puntata del 22 marzo: Francesco Monte ed Eva Henger fanno pace? Sul palco anche Nadia Toffa e Pio e Amedeo.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 23:45:00 GMT)

PIO e Amedeo/ Dal successo di Emigratis al “miracolo” tra Monte e Henger (Maurizio Costanzo Show) : Pio e Amedeo, il duo comico foggiano è reduce dal grandissimo successo di pubblico con il ritorno di Emigratis su Italia 1. Attese grandi risate anche stasera. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:11:00 GMT)

Isola dei Famosi - pace fatta tra Eva e Francesco? La verità nella foto di PIO e Amedeo : Questo pomeriggio è stata registrata la prima puntata del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda domani sera in seconda serata e, dalle anticipazioni che circolano in rete, si può già sapere che ...

Idolo di PIO e Amedeo - vicino al Pisa a gennaio : Mazzeo fa sognare il Foggia : Stasera alle 21.20 su Italia1 inizia il programma di questi 2 grandi tifosi del Foggia Calcio Pio e Amedeo hanno portato ancora una volta i nostri colori con orgoglio in giro per il mondo. Questa ...

Stefano De Martino e le confessioni a PIO e Amedeo Video : Prima puntata di #Emigratis con il duo comico pugliese Pio e Amedeo partita alla grande. Il programma, che quest'anno va in onda in prima serata su Italia 1 il lunedì, vede impegnati i due ragazzi in esilaranti incontri in giro per il mondo alla ricerca di vip a cui chiedere soldi o inviti a cena o regali per poter, appunto, viaggiare gratis da qui il titolo 'Emigratis'. La prima puntata e le confessioni di De Martino In questa prima puntata, ...

PIO - Amedeo e il successo di Emigratis : 'Vieri il più antipatico - Briatore il più restio' : 'Ad oggi, crediamo sia giusto sdoganare un certo tipo di linguaggio. Un linguaggio diverso, lontano da quello tradizionale, e perciò forse più efficace. Parlare ai giovani è possibile, ma per farlo è ...

Emigratis 3 - Stefano De Martino cade nella trappola di PIO e Amedeo – VIDEO : Indietro 20 marzo 2018 2018-03-20T10:49:13+00:00 ROMA – E’ Ibiza la tappa inaugurale del nuovo viaggio a scrocco di Pio e Amedeo. nella prima puntata di Emigratis 3 il duo progetta un modo alternativo per guadagnare denaro sulle spalle degli altri. Con l’idea di unirsi in matrimonio gay e beccarsi i soldi dei regali, Pio e […] L'articolo Emigratis 3, Stefano De Martino cade nella trappola di Pio e Amedeo – VIDEO proviene da NewsGo.

Emigratis - PIO e Amedeo : il bacio contro i pregiudizi accende il web - la replica Video : ‘Siamo davvero tutti uguali solo se ci possiamo prendere in giro tutti ugualmente ‘. Così Pio D’Antini e Amedeo Grieco al termine della prima puntata della nuova stagione di #Emigratis. L’esilarante duo comico ha scelto di parlare di omosessualita' e luoghi comuni con un’efficace irriverenza. Una prospettiva diversa, per qualcuno politicamente scorretta, per superare certi pregiudizi e trasmettere un messaggio chiaro e netto a chi segue il ...