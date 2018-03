Piazza XX si apre al vintage | allo street food e ai fiori Il programma degli eventi

Piazza Affari apre cauta assieme alle altre euroborse : Teleborsa, - Esordio incolore per la Borsa di Milano e le altre piazze europee , che si muovono con cautela dopo la seduta incerta di Wall Street e l'andamento a due velocità dei mercati asiatici. Il ...

Piazza Affari apre in rialzo : primo Ftse Mib +0 - 63% : Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,63% a 22.888 punti.

Piazza Affari apre con l'Ftse Mib in rialzo dello 0 - 8% : Roma, 6 mar. , askanews, Avvio in rialzo per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che guadagna lo 0,8%, a 21.994 punti.

Elezioni - Piazza Affari apre in profondo calo - poi recupera. Sale lo spread : Grande volatilità a Piazza Affari in avvio di seduta. Dopo aver iniziato le contrattazioni in calo di oltre il 2%, in scia all'esito del voto politico, l'indice Ftse Mib ha recuperato parzialmente ...

Piazza Affari apre in forte calo dopo il voto. Affonda Mediaset - banche sotto pressione : Apertura in netto calo per la Borsa di Milano all'indomani del voto per il rinnovo del Parlamento: il 'primo' Ftse Mib ha segnato 21.462 punti, in flessione del 2,02% rispetto alla chiusura di venerdì;...

Piazza Affari apre marzo in rosso - si salvano Luxottica e Ferragamo : Powell ritiene che non ci sono prove che l'economia si stia surriscaldando e non ci sono grandi pressioni al rialzo sui salari. Di contro tra i fattori di preoccupazione citati da Powell ci sono l'...

Piazza Affari apre in rosso con gli altri Eurolistini : Teleborsa, - Tutti negativi i listini europei e Piazza Affari , dopo l'ennesima seduta negativa di Wall Street e la chiusura debole dell'Asia. La revisione al ribasso del PIL USA non ha influenzato ...

Borsa - Piazza Affari apre in calo : Ftse Mib a -0 - 51% : Apertura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,51% a 22.608 punti. Avvio col segno meno anche per gli altri principali listini europei: a Parigi l'...

Piazza Affari apre in rialzo : l'indice Ftse Mib a +0 - 22% : La Borsa di Milano ha aperto la seduta in rialzo: a Piazza Affari il primo Ftse Mib ha fatto segnare un +0,22% a 22.755 punti. Positive anche le altre principali Piazze europee: a Londra l'indice Ftse ...

Borsa : Piazza Affari apre poco mossa - stabile spread Btp-Bund : I timori su una stretta dei tassi della Fed, sostenuti dal buon andamento dell'economia Usa ha continuato a condizionare i rendimenti dei Treasury, che restano prossimi ai massimi dal 2014. poco ...

Piazza Affari apre in calo : Fitse Mib -0 - 45% - All Share -0 - 42% : Apertura negativa per la Borsa di Milano, sulla scia delle altre piazze europee. L'indice Fitse Mib perde lo 0,45% a 22.551,9 punti mentre l'All Share lo 0,42% a 24.788 punti. Londra invece cede lo 0,...

Piazza Affari apre in calo : Ftse Mib -0 - 87% - All Share -0 - 87% : Apertura in calo per la Borsa di Milano. In avvio di contrattazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna -0,87% a 22.476,28 punti mentre l'All Share -0,87% a 24.707,83 punti.