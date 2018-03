Piazza Vittorio | sigilli ad associazione culturale

Roma - Meloni in Piazza Vittorio : “Centri sociali? Deficienti - la loro ultima trovata sono le bombe ripiene di chiodi” : Anche a Roma , come a Milano (guarda le contestazioni), Giorgia Meloni , la laeder di Fratelli d’Italia, ha sfilato con un gigantesco tricolore. Poche decine però le persone presenti al presidio di piazza Vittorio . “L’ ultima trovata di quei Deficienti dei centri sociali sono le bombe ripiene di chiodi” ha detto al microfono commentando gli scontri dei giorni scorsi a Torino. L'articolo Roma , Meloni in piazza Vittorio : ...

Roma - Meloni sfila in Piazza Vittorio - anche Parisi al corteo : 'Persone non si sentono più sicure' : 'La piazza più grande di Roma è allo sbando per l'incapacità di controllo del territorio e per la mancanza di volontà di certa politica. Le persone non si sentono più sicure, non si sentono più a ...