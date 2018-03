Piazza Affari | sell-off per Credito Valtellinese

Piazza Affari : accelera Banca Popolare di Sondrio : Grande giornata per l' istituto di credito lombardo , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,84%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Popolare di ...

Mercati europei depressi. Piazza Affari tiene la parità : Avvio in calo per le principali borse europee, con Piazza Affari che rimane sulla linea di parità. Digerita la riunione della Fed , che ieri 21 marzo 2018 ha alzato il costo del denaro di un quarto di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari senza dati dagli Usa (22 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non avrà dati in arrivo dagli Stati Uniti. Pochi quelli diffusi in Europa durante la mattinata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 03:39:00 GMT)

Piazza Affari preme sulle resistenze - ma ora tocca alla Fed : Molto dipenderà a questo punto dalle indicazioni che arriveranno a breve dalla Fed, con lo sguardo rivolto in particolare alle mosse future del Board guidato da Powell in materia di politica ...

Piazza Affari preme sulle resistenze - ma ora tocca alla Fed : Molto dipenderà a questo punto dalle indicazioni che arriveranno a breve dalla Fed, con lo sguardo rivolto in particolare alle mosse future del Board guidato da Powell in materia di politica ...

Mercati cauti - anche Piazza Affari attende la Fed. Rialzo scontato - focus su toni Powell : Piazza Affari e le principali Borse europee iniziano la seduta all'insegna della cautela nel giorno della nuova Federal Reserve , Fed, guidata da Jerome Powell . In Europa la seduta vede il Dax di ...

Vola a Piazza Affari Sogefi : Prepotente rialzo per la società di componentistica per l'industria dell'auto , che mostra una salita bruciante del 2,00% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Crolla a Piazza Affari Datalogic : Affonda sul mercato Datalogic , che soffre con un calo del 6,91%. L'andamento di Datalogic nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende la Fed (21 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI vive una giornata di attesa per la decisione della Fed sui tassi, che arriverà solo in serata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 03:41:00 GMT)

BlackRock negativa sull’Italia. Allarme su BTp e Piazza Affari : L'apparente mare calmo sui mercati italiani dopo le elezioni politiche italiane rischia di incresparsi. Borsa e titoli di Stato continuano a reggere sui livelli pre-voto. Ma i segnali che arrivano dai grandi investitori di oltreoceano non sono più positivi. Anzi...

Mercati positivi in Europa. Segno più anche a Piazza Affari : Teleborsa, - Chiusura in rialzo per principali borse europee che hanno accelerato dopo l'esordio positivo di Wall Street . Gli investitori rimangono a guardare la riunione della Federal Reserve che ...

Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 73% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari guadagna lo 0,73% a 22.798,15 punti.

Mercati positivi in Europa. Segno più anche a Piazza Affari : Chiusura in rialzo per principali borse europee che hanno accelerato dopo l'esordio positivo di Wall Street . Gli investitori rimangono a guardare la riunione della Federal Reserve che prende il via ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Cerved Information Solutions : Protagonista Cerved Information Solutions , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,12%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...