Pfas | assessore veneto | gestione commissariale per una gestione più rapida

meteoweb.eu

: PFAS VENETO, DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA/ Accolto l'appello dell'Assessore all'Ambiente Bottacin - infoitinterno : PFAS VENETO, DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA/ Accolto l'appello dell'Assessore all'Ambiente Bottacin - TutteLeNotizie : PFAS VENETO, DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA/ Accolto l'appello dell'Assessore all… - bastaCasta : #news PFAS VENETO, DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA/ Accolto l'appello dell'Assessore all… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Venezia, 22 mar. (AdnKronos) – ‘Con lo stato di emergenza deliberato dal governo e lasi potranno completare gli interventi previsti con la pianificazione per affrontare l’inquinamento dainin tempi più ridotti rispetto al regime ordinario”. Lo ribadisce l’regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza per la contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche () delle falde idriche della Regione. “‘Ringrazio il ministro Galletti per essere arrivati a questo, anche se in zona Cesarini ‘ aggiunge l’‘. Riteniamo sia anche il riconoscimento del lavoro che fin dal 2013 stiamo portando avanti per dare soluzione al problema, anche a fianco del governo e delle varie ...