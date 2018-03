Peter Rabbit e Pacific Rim 2 | i film al cinema questa settimana

Peter Rabbit - il coniglietto disegnato da Beatrix Potter diventa un action movie e in Uk gridano al sacrilegio. È un horror : Alla conquista dell’orto. Arriva anche in Italia Peter Rabbit. L’animazione Sony Pictures Animation (Stuart Little) e Animal Logic (Babe, La tela di Carlotta) che porta su grande schermo dopo più di cento anni The tale of the Peter Rabbit, gli acquerelli ideati e disegnati dall’autrice inglese Beatrix Potter nel 1902. Metà animazione in digitale e metà live action (gli attori in carne ed ossa recitano prendendo in braccio i conigli con cui però ...