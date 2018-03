Perché fino al 2102 la primavera entrerà in anticipo

“La verità sulla morte di Davide Astori”. Il giorno dopo - ecco di cosa si parla. Finora si è ipotizzato un arresto cardiocircolatorio - ma le cause del decesso potrebbero essere altre. “Perché dai controlli nessuno si è accorto di nulla” : La morte di Davide Astori è stata un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la sua famiglia, l’Italia e il mondo. Tutti sono rimasti senza fiato alla notizia della prematura scomparsa del capitano della Fiorentina morto improvvisamente nel sonno a 31 anni e ritrovato senza vita in albergo a poche ore della partita contro l’Udinese. Ma perché è morto? Le prime indiscrezioni hanno parlato di un possibile arresto cardio-circolatorio del calciatore ...

Embraco - Perché spostarsi in Centro Europa conviene : fino al 15% in meno di tasse e salari minimi sotto i 500 euro : tasse sulle imprese più basse di almeno tre punti (e in Bulgaria si arriva al 15% in meno). E salari che sono meno di un terzo rispetto alle medie dell’europa occidentale. Il tutto rimanendo all’interno del mercato unico. Al di là dei presunti incentivi illeciti concessi dalla Slovacchia alla Embraco, sono tutti qui i motivi per cui una multinazionale industriale con impianti in Italia ha convenienza a spostarsi nei Paesi entrati ...

Sesso - “se perfino mentre si fa l’amore si controllano Whatsapp e Tinder : ecco Perché il desiderio nelle coppie è in pieno tracollo” : “Vogliamo parlare dei motivi per cui il desiderio nella coppia è in pieno tracollo? Allora bisogna partire da come i rapporti tra le persone sono cambiati: oggi può accadere che la persona con cui esci magari sta flirtando con altre due donne su Whatsapp o Tinder mentre tu parli. Per non parlare delle donne, sono sempre di più, che mentre fanno l’amore controllano il cellulare. Insomma, è chiaro che il concetto di intimità è andato a farsi ...

“Ecco dove nascerà Leone”. Fedez e Chiara hanno deciso : Perché non in Italia. Una mossa che convince fino a un certo punto. Da loro è giusto aspettarsi di tutto - ma questo forse no : Quasi una foto al giorno, fra applausi e insulti. Il pancione di Chiara Ferragni scalda gli animi su Instagram, e l’ultima testimonianza non è certo da meno: dopo vagonate di foto con un pancino appena accennato, ecco infatti spuntare ‘a sorpresa’ un ventre rotondo da gravidanza avanzata, 28 settimane per l’esattezza, che raccoglie letteralmente oltre un milione di like dai fan in attesa del lieto evento. ...

“Cecilia Perché mi hai fatto le corna?”. Eh no - Ignazio Moser non l’ha affatto presa bene. Dopo che Striscia la Notizia ha beccato Francesco Monte con la sua Chechu - sembrava che l’ex gieffino l’avesse presa con calma - dignità e classe. Ma il nuovo scoop del tg satirico mette tutto in piazza : Sesso, droga e reality, ormai l’affaire Isola dei Famosi sta prendendo pieghe inaspettate. Dopo la questione ancora da appurare sulla marjiuana, è arrivato il nuovo scoop di Striscia la Notizia che tiguarda il triangolo maledetto: Moser – Cecilia – Monte. Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro all’ex naufrago che guarda caso si trovava proprio sotto casa di Chechu. In tanti hanno pensato a un ritorno di fiamma e Ignazio Moser si è ...