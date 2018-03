Per un cambiamento che parta da noi Il documento delle compagne di Roma #ricominciodatre

Il cambiamento climatico favorisce la diffusione di Pericolosi virus trasmessi da zanzare e zecche : Incoraggiati dal cambiamento climatico, dal commercio e dai viaggi internazionali, gli insetti portatori di malattie si stanno diffondendo in parti sempre più ampie del mondo. Questo significa che un maggior numero di persone è esposto a infezioni virali, come febbre dengue, Chikungunya, Zika, febbre del Nilo occidentale, febbre gialla ed encefalite da zecche. Per molte di queste malattie, non ci sono ancora speciali vaccini o antivirali. Il ...

Perché l’impegno di Generali sul cambiamento climatico non è sufficiente : Assicurazioni Generali è la più grande compagnia assicurativa italiana, nonché una delle più grandi al mondo. Ha sedi in oltre 60 Paesi, 430 società e oltre 76 mila dipendenti. Stipula polizze vita, assicura la nostra automobile, forse la nostra casa e magari la nostra attività commerciale. Ma non solo. Generali ci assicura anche i cambiamenti climatici. Come? Finanziando ed assicurando impianti a combustibili fossili, soprattutto centrali e ...

Convegno nazionale Relazioni libere dalle violenze - una sfida Per il cambiamento maschile : Il 23 e 24 Marzo si svolgerà a Trento il primo Convegno nazionale dell’Associazione Relive -Relazioni libere dalle violenze, il coordinamento italiano, istituitosi nel 2014, a cui aderiscono molti dei centri che, negli ultimi anni, si sono andati creando per affrontare il lavoro con gli uomini autori di violenza. Il Convegno rappresenta un’importante e unica occasione di confronto e valutazione delle iniziative in atto sul territorio nazionale, ...

Bce - Mersch : qualsiasi cambiamento politica monetaria shock Per economia : Yves Mersch, membro del Consiglio direttivo della Bce, ha avvertito che "un qualsiasi cambiamento di politica monetaria è sempre uno shock per l'economia".

OROSCOPO CLASSIFICA SETTIMANALE PAOLO FAX/ Dal 12-18 marzo : Scorpione Periodo di cambiamento : OROSCOPO di PAOLO Fox, la CLASSIFICA SETTIMANALE dal 12 al 18 marzo 2018: cosa prevedono le stelle? Settimana al top per Leone, Ariete, Scorpione e Sagittario.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:09:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gianni SPerti sorprende il pubblico : Giorgio Manetti e il cambiamento che piace (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Il pubblico dalla parte di Gianni Sperti: il sospetto su Anna Tedesco e Giorgio Manetti e quel cambiamento...(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Non dimentichiamo il cambiamento climatico e l’urgenza di misure Per le città : L' Organizzazione Mondiale della Sanità e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti hanno pubblicato, con la collaborazione di un folto gruppo di esperti italiani, un primo rapporto sugli impatti del cambiamento climatico in Italia (Climate and health country profile for Italy, 2018).Tali impatti sono già in corso e tenderanno ad aggravarsi anche perché l'Italia è particolarmente vulnerabile per ...

Cambiamento climatico : importante conferenza online europea Per promuovere l’adattamento alle condizioni estreme e la riduzione del rischio di catastrofi : Mercoledì 21 marzo 2018, dalle 15 alle 15.50 CET si terrà una conferenza online dal titolo “Adapting to climate change: linking knowledge, policies and practices” (“Adattarsi al Cambiamento climatico: collegare conoscenza, politiche e attività”) organizzata congiuntamente dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e dall’Italian Society for Climate Sciences (SICS). Integrare l’adattamento al Cambiamento climatico ...

IL SUD DEGLI M5S/ 2. 'La possibilità di cambiamento come qualità Permanente' : elezioni 2018. Che cos'è M5s agli occhi di chi l'ha votato? Una realtà sempre riformabile, e dunque inossidabile alle crisi interne.

“Rivoluzione!”. Clamoroso cambio look Per Cristina Chiabotto. Finita (malissimo) la storia con Fabio Fulco - l’ex miss Italia è sparita dai radar. Ma adesso si è fatta vedere così : “Non sembri tu…” (voglia di cambiamento?) : Bellissima e altrettanto riservata, Cristina Chiabotto da un po’ di tempo è sparita dai radar. Certo di lei si continua a parlare, suo malgrado dal momento che a fare dichiarazioni a destra e a manca è il suo ex Fabio Fulco. La bella ex miss Italia lo ha scaricato dopo 12 anni perchè lei, a detta dell’attore campano, non voleva costruire una famiglia. E lui, sappiamo benissimo ormai, c’è rimasto un gran male, al punto ...

Riscaldamento globale : il 26 febbraio a Bologna un evento Per evidenziare il lavoro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico : Lunedì 26 febbraio a Bologna si terrà un evento di una giornata che ha lo scopo di evidenziare il lavoro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) al suo 30° anniversario. L’IPCC è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il Riscaldamento globale. L’evento ...

“Eri così bello… Ti sei rovinato!”. Il ‘nuovo’ Marco Mengoni divide i fan. Tutti pazzi Per la foto postata da Jovanotti - ma soprattutto tutti concentrati sul cambiamento drastico del cantante. Anche secondo voi era meglio prima? : Belle notizie per Marco Mengoni, che con Giorgia taglia un altro importate traguardo: il loro primo singolo, Come neve, è disco di Platino. Il brano è uscito il 1 dicembre 2017, dopo giorni e giorni di indizi sparsi sui social dei due artisti e fa parte di Oronero Live, l’album della cantante che contiene il best of del suo scorso tour, più alcune canzoni inedite, pubblicato 19 gennaio 2018. Per Marco, invece, quello ottenuto con ...

Cambiamento climatico : il Permafrost artico nasconde una nuova - Pericolosa minaccia Per la salute umana e gli ecosistemi : Mentre il permafrost artico si scioglie, dà origine ad un circolo vizioso secondo cui il suolo sciolto rilascia le sue riserve di carbonio che intensificano il Cambiamento climatico, che a sua accelera lo scioglimento dei ghiacci. Ora i ricercatori hanno fatto un’altra scoperta inquietante: il permafrost contiene una quantità di mercurio di gran lunga superiore alle stime e, con il riscaldamento del suolo, potrebbe rilasciare il metallo tossico ...

Sicurezza lavoro - serve un cambiamento culturale Per l'obiettivo zero incidenti : Teleborsa, - La cultura della Sicurezza in azienda è un valore in sé ed un importante fattore di competitività per le imprese "virtuose" e "sostenibili". Le esperienze nel settore della carta hanno ...