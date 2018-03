Per Juve-Milan annunciato il tutto esaurito

È già febbre Per Juve-Milan : Allianz Stadium tutto esaurito : TORINO - Ancora una volta l' Allianz Stadium darà il meglio di sé. Sabato 31 marzo ci sarà il tutto esaurito per la sfida tra la Juventus e il Milan . Come comunicato dal club bianconero sul proprio ...

Juventus - tutti pazzi Per Allegri : si muovono PSG - Chelsea - Real e United : Secondo il Corriere dello Sport , PSG, Chelsea, Real Madrid e Manchester United sono alla finestra per l'allenatore della Juventus. Ognuno di questi club vive situazioni particolari e a fine stagione ...

Juve - occhio : è in arrivo un'offerta mega Per Allegri : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, il Paris Saint-Germain saluterà Unai Emery a giugno. Ecco perché Max Allegri potrebbe esserne l'erede, l'offerta mega dallo sceicco Al Khelaifi è in arrivo.

Inter - Icardi : "Con la Samp poker Perfetto. I gol più belli? Quelli alla Juve" : Dal bagno di folla all'Inter Store di Milano, Mauro Icardi esprime tutta la sua gioia per la domenica passata segnata dalle sue 4 reti nel successo sulla Sampdoria per 5 a 0: ' È stata una domenica ...

Inter - Icardi : "Con la Samp poker Perfetto. I gol più belli? Quelli alla Juve" : WANDA NARA 20032018 "È stata una domenica perfetta perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l'Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra. Da attaccante devo essere nel posto giusto al ...

Diretta/ Juventus Utena Avellino (risultato finale 77-77) : altro pareggio Per la Scandone! (Europe Cup) : Diretta Juventus Utena Avellino, risultato finale 77-77: altro pareggio per la Scandone in una partita di Europe Cup, questa nell'andata dei quarti di finale giocata in Lituania(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:25:00 GMT)

Juventus news - Higuain rivela : "Stavo Per smettere" : Il Pipita ritrova la Nazionale argentina: "Sono felice di essere tornato. Mi mancava molto e adesso voglio sfruttare l'occasione"

Torneo di Viareggio - ottavi : Milan e Torino fuori ai rigori. Kulenovic-MontaPerto gol : Juve avanti : Rigori amari, beffardi, senza appello. Torino e Milan, due tra le squadre favorite, salutano la Viareggio Cup agli ottavi di finale, eliminate da Rijeka e Parma dopo aver pareggiato 1-1 nei novanta ...

Roma e Milan sfida Per Ziyech. Juve - Werner più Forsberg : ... come di consueto la nostra redazione vi aggiorna sulle ultime notizie che arrivano dal mondo del calciomercato. Tanta Juventus con il portiere ucraino Andriy Lunin possibile obiettivo della società ...

Dalla Spagna : la Juve pagherà la clausola da 60 milioni di euro Per il nuovo difensore! : Dalla Spagna: LA Juve- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a pagare la clausola da 60 milioni di euro per assicurarsi Samuel Umtiti, difensore attualmente in forza al Barcellona. Il difensore starebbe spingendo per un rinnovo contrattuale con il club blaugrana con ingaggio da 8 milioni di euro netti […] L'articolo Dalla Spagna: la Juve pagherà la clausola da 60 milioni ...

Juventus - Alex Sandro : distrazione muscolare. Può tornare Per il Real : La situazione di Alex Sandro è meno grave del previsto. Il laterale brasiliano ha subito una distrazione alla coscia destra durante il ritiro con il Brasile ed è rientrato subito a Torino. Gli ...

JUVENTUS - INFORTUNI CHIELLINI E ALEX SANDRO/ Per il brasiliano risentimento muscolare : salta il Real Madrid? : JUVENTUS, CHIELLINI e ALEX SANDRO: il centrale riposa in campionato, il brasiliano salta la Champions? Nuovi INFORTUNI in casa bianconera, in vista di due impegni molto delicati(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Diretta / Juventus-Serie D (risultato live 3-1) streaming video e tv : tris di MontaPerto! : Diretta Juventus Rappresentativa Serie D: info streaming video e tv. Sfida aperta per gli ottavi di finale della Viareggio cup 2018: bianconeri con una marcia in più?.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:07:00 GMT)

Juventus - Higuain si confessa : “Sono al top da 12 anni. Dybala è un crack. Porte sempre aPerte Per un mio ritorno al…” : Juventus, HIGUAIG- Gonzalo Higuain si confessa ai microfoni di “tycsport.com”. Una breve riflessione sulla sua carriera e sul compagno di squadra Dybala, definito un autentico fenomeno dal centravanti argentino. Spazio anche ad in pensiero sul futuro. Un ipotetico ritorno al River Plate che concluderebbe una carriera ricca di gol e successi. “SONO AL TOP DA […] L'articolo Juventus, Higuain si confessa: “Sono al top ...