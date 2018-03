Pechino non ha paura dei dazi di Trump e affila le armi | commerciali

Pechino è pronta a reagire ai dazi di Trump. Ma non è sul piede di guerra : 'Né Usa né Europa - ha detto - hanno concesso a Pechino lo status di economia di mercato'. La Cina è da più parti accusata di fare concorrenza sleale privilegiando le proprie aziende e di aver creato ...

L'acciaio di Trump non è un gran problema per Pechino : Roma. Dopo aver annunciato a lungo la sua strategia anticinese con misure commerciali protezionistiche, e nonostante le minacce da parte degli altri paesi coinvolti, il presidente americano Donald ...

Non solo Bruxelles - anche Pechino vive con apprensione il rischio di un'Italia ingovernabile : "La mappa del voto denota una gravissima spaccatura fra Nord e Sud del Paese": lo dice all'Agi il corrispondente del Quotidiano del Popolo, Zhang Lei, mentre si attende ancora di capire quali possano essere le possibili coalizioni in grado di sostenere un governo nella prossima legislatura. "Siamo in attesa del dato definito - ha sottolineato Zhang - ma l'evidente spaccatura tra il Nord, conquistato dal centrodestra, e ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 – Giovanni Malagò : “Italia da 7. A Pechino per fare meglio. L’emozione più forte? L’oro di Fontana. Non mancano le ombre…” : L’Italia ha concluso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con dieci medaglie (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). La nostra Nazione è tornata in doppia cifra dopo 12 anni e ha rivinto dei titoli dopo l’edizione a secco di Sochi 2014. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha tracciato un bilancio finale in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il numero 1 dello sport azzurro ha ribadito il suo voto alla spedizione, ...

Le spose di Costantino - ascolti flop. Critici tv : Pechino Express senza mordente - protagoniste non all’altezza : Le spose di Costantino, in onda per 4 giovedì su Rai2, ha ottenuto ascolti flop tra il 2 e il 3% di share. Ecco cosa evidenziano i Critici televisivi sul docu-reality con Costantino della Gherardesca che ha “sposato” Elisabetta Canalis, Paola Ferrari, Eleonora Giorgi e Valeria Marini. Le spose di Costantino, “materiale modesto” Aldo Grasso […] L'articolo Le spose di Costantino, ascolti flop. Critici tv: Pechino ...