huffingtonpost

: Come (ri)voterebbero gli italiani alla luce delle elezioni del 4 marzo? Quasi tutti i partiti confermerebbero oltre… - you_trend : Come (ri)voterebbero gli italiani alla luce delle elezioni del 4 marzo? Quasi tutti i partiti confermerebbero oltre… - ANDREAZANETTIN : RT @HuffPostItalia: Pd verso l'astensione sia alla Camera che al Senato: ma di fatto è una posizione che aiuta Romani di Forza Italia https… - DiniMillo986 : RT @HuffPostItalia: Pd verso l'astensione sia alla Camera che al Senato: ma di fatto è una posizione che aiuta Romani di Forza Italia https… -

(Di giovedì 22 marzo 2018). Dovrebbe essere questa ladel Pd nelle votazioni per i presidenti dial via domani in Parlamento. Una decisione che evidentemente lascia fare agli altri gruppi, ma diinaiuta il candidato di Forza Italia Paolo Romani, nome sul quale Silvio Berlusconi è irremovibile nonostante il no del M5s e le critiche del leghista Matteo Salvini. Ecco, in questo modo Romani verrebbe eletto con il lascia passare del Pd, una sorta ditecnica frutto anche dei contatti continui di questi giorni tra i Democratici e Forza Italia.In particolare, i fili della trattativa li sta tenendo Luca Lotti con Gianni Letta, ma non solo. Sono interlocuzioni certo non nuove al cerchio magico renziano. Ma sembrerebbe che l'accordo tenga insieme anche altre caselle, tra cui una per la minoranza orlandiana che otterrebbe una vicepresidenza al. Il ...