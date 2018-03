Pd | Renzi | pensavano di averci seppellito ma siamo semi

meteoweb.eu

: RT @flavikon: Civati, Fassina, Bersani, Grasso, Speranza, D'Alema... tutti questi illusi che pensavano di poter brillare ancora un pochino… - roberto_lamela : RT @flavikon: Civati, Fassina, Bersani, Grasso, Speranza, D'Alema... tutti questi illusi che pensavano di poter brillare ancora un pochino… - LuigiFreda : @PamelaFerrara peccato che Renzi e Berlusconi insieme non arrivano neanche al M5S ... pensavano di rifare l'accordo… - RobertoLocate14 : RT @flavikon: Civati, Fassina, Bersani, Grasso, Speranza, D'Alema... tutti questi illusi che pensavano di poter brillare ancora un pochino… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Mi auguro che chi verrà dopo di noi possa fare meglio di noi. Ma negare i risultati di questi anni è impossibile”. Lo scrive Matteonella enews. “Avanti, amici. Ricevo tante vostre bellissime email. In una di queste c’era un bellissimo proverbio sudamericano ‘Credevano die non sapevano che noi eravamo’. Molto calzante, non vi sembra?”, aggiunge. L'articolo Pd:dimasembra essere il primo su Meteo Web.