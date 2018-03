ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Pd, nasce il correntone anti-Renzi: no al centrodestra però niente Aventino - AS3691 : RT @ilmessaggeroit: Pd, nasce il correntone anti-Renzi: no al centrodestra però niente Aventino - ilmessaggeroit : Pd, nasce il correntone anti-Renzi: no al centrodestra però niente Aventino -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Sarà per Burian bis, o per il gelo delle urne, o chissà per cosa, fatto sta che il Pd riaccende il caminetto. Non avveniva da temporibus illis, certamente da quando Matteoassurge alla guida del ...